Атака началась поздно вечером 16 мая и продолжалась в течение ночи 17 мая. Оккупанты пытались ее отбивать, однако громкие взрывы все же раздавались, сообщает партизанское движение "Атеш".

Накануне Крупнейший химкомбинат России, связанный с войной: Невинномысский "Азот" пылал после атаки БПЛА

Что известно о свежих "хлопках" в Крыму? По данным российских мониторинговых ресурсов, на полуострове объявляли как ракетную опасность, так и угрозу беспилотников, в частности реактивных. Относительно ракет, оккупанты убеждают, что якобы летел "Нептун". Однако точно можно утверждать, что Крым атаковали БпЛА – это подтверждают многочисленные видео в сети. Дроны атакуют Крым: смотрите видео

Известно, что громко было в районе мыса Фиолент в Севастополе. Там прозвучало около 10 взрывов и могли произойти попадания. Также в Севастополе было громко и звучала стрельба в 5-м микрорайоне и на улице Хрусталева, а на Федюхиных высотах могло прилететь по огневой точке или по "Панцирю". Там ПВО прикрывает Балаклавскую ТЭС. Могло произойти попадание в районе Казачьей Бухты. В то же время оккупанты, вероятно, пытались что-то сбить с помощью ЗРК С-300/С-400, сообщает "Крымский ветер".

Впоследствии появилась информация, что на Фиолент приехало по меньшей мере две машины "скорой".

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Как оккупанты отражали атаку в Севастополе: смотрите видео

Кроме того, было громко в Балаклаве в районе ТЭС – об этом сообщали как украинские, так и российские мониторинговые ресурсы. Через некоторое время там и в части Севастополя исчез свет.



Где не было света в Крыму и Севастополе после ударов с воздуха / Взято из крымских телеграмм-каналов

Под ударом могли оказаться и аэродромы "Кача", "Бельбек" и "Саки". Там раздавались взрывы и работала вражеская ПВО. Громче всего было в Каче.

Громко еще было в Бахчисарайском районе, в Инкермане и на Арабатской стрелке.

Смотрите видео прилетов на Арабатской стрелке (Внимание! Ненормативная лексика! 18+)

И во многих районах Крыма фиксировали БпЛА.



Угроза ударов с воздуха была для всего Крыма / Взято из крымских телеграмм-каналов

Какие последствия атаки?

По словам гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева, оккупанты якобы сбили над морем и разными районами города 25 беспилотников. Один из них будто содержал большое количество взрывчатки – его ликвидировали в районе Кара-Кобы. Отражали атаку системы ПВО и мобильные огневые группы.

Развожаев традиционно убеждает, что никто из людей не пострадал. Но есть повреждения. В частности, обломки дрона повредили высоковольтную линию электропередач, и якобы из-за этого в разных районах Севастополя начались проблемы со светом. Он добавил, что ранее в сети распространяли версию о повреждении Севастопольской ТЭС, но, как утверждает коллаборант, "это не правда".

Кроме того, якобы повреждения получили многоквартирные дома в разных районах Севастополя. В частности, повреждены крыши и стены от обломков "сбитых" дронов. В то же время выбило окна в разных районах.

Также он призвал оставаться в безопасных местах и об опасных находках сообщать в соответствующие органы.

Видео, как "хорошо" отработала ПВО в Севастополе

Что может находиться под ударами в Крыму?

Ранее в эфире 24 Канала представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отмечал, что под ударами в Крыму находится аэродромная инфраструктура врага и его авиация. В то же время у Украины там есть еще более приоритетные цели.

Также нужно вспомнить так называемый сухопутный коридор. Ситуация с его транспортной логистикой напоминает по определенным признакам судьбу Крымского моста. Он хоть и функционирует, но не стопроцентно. И его перспективы на сегодня очевидны. Вопрос времени, когда он будет демонтирован,

– отметил Братчук.

По его словам, трассы сухопутного коридора, которые до последнего времени использовал воро, сегодня испытывают огневые поражения со стороны Сил обороны. То, что движется по нему, простреливается.

Он добавил, что со временем удастся перекрыть этот сухопутный коридор, и тогда судьба оккупантов в Крыму станет, совсем безрадостной.

Когда в последний раз Крым подвергся атаке?

Произошло это в апреле. Тогда спецподразделение "Призраки" нанесло серию ударов по военной инфраструктуре. Под атакой, в частности, оказались РЛС, средства РЭБ, ангары и нефтебаза.

Что удалось поразить:

пункт коммуникации и питания ретранслятора дронов "Герань" и "Гербера", радиолокационные станции "Подлет-К1", "Балтика-Б" и МР-231-3 "Вайгач", посты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, системы наблюдения Черноморского флота России, лабораторию радиоэлектронной разведки на крыше штабного здания флота.

Кроме того, под ударами оказались ангары-укрытия самолетов Су-24 и Су-30, резервуары с нефтепродуктами на нефтебазе компании ATAN и посты оптико-электронной разведки, корабельные РЛС МР-231 и комплексы управления "Сервал".