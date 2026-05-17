Атака почалася пізно вечері 16 травня та тривала протягом ночі 17 травня. Окупанти намагалися її відбивати, однак гучні вибухи все ж лунали, повідомляє партизанський рух "Атеш".

Що відомо про свіжу "бавовну" у Криму? За даними російських моніторингових ресурсів, на півострові оголошували як ракетну небезпеку, так і загрозу безпілотників, зокрема реактивних. Щодо ракет, окупанти переконують, що начебто летів "Нептун". Однак точно можна стверджувати, що Крим атакували БпЛА – це підтверджують численні відео у мережі. Дрони атакують Крим: дивіться відео

Відомо, що гучно було у районі мису Фіолент у Севастополі. Там пролунало близько 10 вибухів і могли статися влучання. Також у Севастополі було гучно та лунала стрілянина у 5-му мікрорайоні та на вулиці Хрустальова, а на Федюхіних висотах могло прилетіти по вогневій точці чи по "Панцирю". Там ППО прикриває Балаклавську ТЕС. Могло статися влучання в районі Козачої Бухти. Водночас окупанти, імовірно, намагалися щось збити з допомогою ЗРК С-300/С-400, повідомляє "Кримський вітер".

Згодом з'явилася інформація, що на Фіолент приїхало щонайменше дві машини "швидкої".

Крім того, було гучно у Балаклаві в районі ТЕС – про це повідомляли як українські, так і російські моніторингові ресурси. За деякий час там і у частині Севастополя зникло світло.



Де не було світла у Криму та Севастополі після ударів з повітря / Взято з кримських телеграм-каналів

Під ударом могли опинитися й аеродроми "Кача", "Бельбек" і "Саки". Там лунали вибухи та працювала ворожа ППО. Найгучніше було у Качі.

Гучно ще було у Бахчисарайському районі, в Інкермані та на Арабатській стрілці.

Та у багатьох районах Криму фіксували БпЛА.



Загроза ударів з повітря була для всього Криму / Взято з кримських телеграм-каналів

Які наслідки атаки?

За словами гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва, окупанти начебто збили над морем і різними районами міста 25 безпілотників. Один з них нібито містив велику кількість вибухівки – його ліквідували у районі Кара-Коби. Відбивали атаку системи ППО та мобільні вогневі групи.

Развожаєв традиційно переконує, що ніхто з людей не постраждав. Натомість є пошкодження. Зокрема, уламки дрона пошкодили високовольтну лінію електропередач, і начебто через це у різних районах Севастополя почалися проблеми зі світлом. Він додав, що раніше у мережі поширювали версію про пошкодження Севастопольської ТЕС, але, як стверджує колаборант, "це не правда".

Крім того, нібито пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки у різних районах Севастополя. Зокрема, пошкоджено дахи та стіни від уламків "збитих" дронів. Водночас повибивало вікна у різних районах.

Також він закликав залишатися у безпечних місцях і про небезпечні знахідки повідомляти відповідні органи.

Що може перебувати під ударами в Криму?

Раніше в ефірі 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначав, що під ударами в Криму перебуває аеродромна інфраструктура ворога та його авіація. Водночас в України там є ще пріоритетніші цілі.

Також потрібно згадати так званий сухопутний коридор. Ситуація з його транспортною логістикою нагадує за певними ознаками долю Кримського моста. Він хоч і функціонує, але не стовідсотково. І його перспективи на сьогодні очевидні. Питання часу, коли він буде демонтований,

– зазначив Братчук.

За його словами, траси сухопутного коридору, які до останнього часу використовував воро, сьогодні зазнають вогневих уражень з боку Сил оборони. Те, що рухається по ньому, прострілюється.

Він додав, що з часом вдасться перекрити цей сухопутний коридор, і тоді доля окупантів в Криму стане, зовсім безрадісною.

Коли востаннє Крим зазнав атаки?

Сталося це у квітні. Тоді спецпідрозділ "Примари" завдав серії ударів по військовій інфраструктурі. Під атакою, зокрема, опинилися РЛС, засоби РЕБ, ангари та нафтобаза.

Що вдалося вразити:

пункт комунікації та живлення ретранслятора дронів "Герань" і "Гербера", радіолокаційні станції "Подльот-К1", "Балтика-Б" і МР-231-3 "Вайгач", пости радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, системи спостереження Чорноморського флоту Росії, лабораторію радіоелектронної розвідки на даху штабної будівлі флоту.

Крім того, під ударами опинилися ангари-укриття літаків Су-24 та Су-30, резервуари з нафтопродуктами на нафтобазі компанії ATAN та пости оптико-електронної розвідки, корабельні РЛС МР-231 та комплекси управління "Сервал".