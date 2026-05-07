Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там також показали кадри відповідної роботи по ворожих цілях.

Що уразили у Криму?

За даними розвідки, внаслідок прицільних ударів у Криму вдалося атакувати пункт комунікації та живлення ретранслятора дронів "Герань" та "Гербера", радіолокаційні станції "Подльот-К1", "Балтика-Б" і МР-231-3 "Вайгач".

Також уразили пости радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, системи спостереження Чорноморського флоту Росії, а також лабораторію радіоелектронної розвідки на даху штабної будівлі флоту.

Під ударами опинилися ангари-укриття літаків Су-24 та Су-30, резервуари з нафтопродуктами на нафтобазі компанії ATAN та пости оптико-електронної розвідки, корабельні РЛС МР-231 та комплекси управління "Сервал".

Довідково. Відомо, що літак типу Су-24 росіяни зазвичай використовують для скидання корегованих авіабомб, завдаючи бомбових і ракетних ударів по наземних цілях на лінії фронту, а також у ближньому тилу.



Водночас винищувач Су-30 є носієм ракет різних типів, зокрема Х-58, й активно використовується авіацією, наприклад Чорноморського флоту, для контрою акваторії та атак на українські судна або інфраструктуру.

Віртуози спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" у Криму продовжують нищити військові об’єкти російських загарбників... Нові кадри майстерної бойової роботи "Примар" ГУР у Криму, що призвела до чергових значних російської окупаційної армії, дивіться у відео,

– ідеться у повідомленні.

Робота по важливих для ворога об'єктах у Криму: дивіться відео

Яких втрат зазнає ворог у Криму?

Раніше також завдали щонайменше п'ять ударів по залізничній логістиці російської армії у Криму. Тоді вдалося атакувати локомотиви та цистерну. Їх окупанти використовували для перевезення пального і техніки.

Також нещодавно дрони атакували будівлю ФСБ в Армянську на окупованому півострові, пошкоджень зазнали й будівлі, розташовані поруч. Також гучно було у Джанкої, Сімферополі, Бахчисараї та інших районах.

До цього вдалося атакувати щонайменше три десантно-штурмові катери, ангар для їхнього зберігання, протичовновий літак-амфібію Бе-12 "Чайка", а також судно забезпечення. Усі вищезгадані судна вивели з ладу.