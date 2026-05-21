Деталі операції розповів український президент Володимир Зеленський.

Дивіться також Україна прагне ліквідовувати по 200 росіян на кожен квадратний кілометр просування, – Федоров

Що атакувала СБУ?

За словами президента України, бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України атакували штаб російської ФСБ та зенітний комплекс "Панцир-С1" на нашій тимчасово окупованій території Херсонської області.

Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок подібної операції українських воїнів росіяни зазнали відчутних втрат, наразі відомо про орієнтовно сотню ліквідованих та поранених окупантів, проте точну кількість не вказують.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати,

– резюмував президент.

Операція бійців СБУ у Херсонській області: дивіться відео

Довідково. За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії за минулу добу сягнули орієнтовно 910 військових та десятки одиниць техніки. Загальні втрати противника серед особового складу з моменту повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 352 980 окупантів.