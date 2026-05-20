Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп, додавши, що особливо болючими втратами для Росії є системи ППО, які Сили оборони України раз за разом вибивають. Як наслідок – ворог сьогодні не здатний захистити чималий обсяг важливих для себе об'єктів.

Дивіться також Росіяни не можуть наздогнати: у чому особливості українських дронів, які пробили ППО Москви

Телевізійне управління дроном: в чому ключовий аспект?

Якщо говорити про удари на велику дистанцію, то система наведення як правило передбачає інерціальну або GPS, тобто здебільшого постійного контакту між оператором і атакувальним апаратом немає. БпЛА атакує задану ціль, підлягаючи засобам РЕБ з поправками на точність ураження.

А от телевізійне управління (FPV) дозволяє мати підтвердження ураження і оператор може до останньої секунди використовувати свій апарат як розвідувальний. Тобто здатний виявляти цілі, атакувати ті, які рухаються, або ж вирішити уразити не ті об'єкти, які планував раніше, а які побачив у процесі розвідки на екрані.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Ось така можливість телевізійного зв'язку між оператором і безпілотником, масове використання цього, є суттєвим якісним стрибком. Без перебільшень. Я рідко так кажу. Це змога вибивати цінні російські системи, зокрема ППО, уражати по логістиці далеко від лінії фронту – там, де вона особливо вразлива. Ми побачили минулого тижня удари в районі Маріуполя, а це понад 150 кілометрів від лінії боєзіткнення", – озвучив Шарп.

В України з'явилась можливість масово застосовувати такий метод ураження, завдавати ударів по больових точках противника там, де вони доступні й погано захищені. Саме масовість, як наголосив військовий оглядач, є ключовим аспектом. Це вагомий "плюс", який впливає на ситуацію на лінії фронту.

Зауважте! Американський аналітичний центр Atlantic Council у своєму нещодавньому звіті констатував, що Україна здобуває ініціативу у війні дронів над Росією. Українські безпілотники значною мірою впливають на спроможності російської ППО та безпеку не лише в регіонах, а й столиці Росії. Аналітики вказали на те, що СОУ системно посилюють здатність атакувати російську територію. Зокрема активно застосовують дрони середньої дальності на відстані до 200 кілометрів від лінії боєзіткнення. Ця ділянка має особливе значення для логістики ворога і роботи засобів ППО.

Росія відчуває дефіцит ППО

Давид Шарп підкреслив, що засоби ППО дорого коштують, виробляються не швидко, тож є вкрай цінними. Тому кожна вибита Україною російська система протиповітряної оборони, наприклад "Тор", це не тільки пряма матеріальна шкода для ворога, а й можливість для неї далі уражати інші цілі, які не будуть захищені через відсутність ППО.

Важливо розуміти, що дефіцит ППО – це не тільки проблема України, США чи Ізраїлю, а й Росія теж. Росіяни не спроможні захистити так, як їм би хотілося багато важливих об'єктів, вони зазнають втрат. Видно, що в них на системах ППО відсутня штатна кількість ракет,

– підсумував Шарп.

Які цілі на ТОТ нещодавно уразили українські дрони?