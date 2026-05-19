Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, на що здатні дрони українського виробництва. Також він пояснив, чи має ворог можливості уражати ці засоби.

Дивіться також Поки Кремль мовчить, Z-блогери лютують: в ISW оцінили наслідки масштабної атаки на Москву

Чому росіяни не можуть наздогнати українські дрони?

Нарожний наголосив, що для атаки було використано три види дронів. Перший – доволі відомий безпілотник FP-1 компанії Fire Point. Він застосовується давно і є одним із найбільших та ефективніших.

Щодо ефективності дрона Ан-196 "Лютий" можна посперечатися. Але він дуже масово використовується. Він має двигун внутрішнього згоряння і розвиває швидкість приблизно 200 – 250 кілометрів на годину. На цей безпілотник встановлюються різні системи навігації. З'являлася інформація і про використання GPS, і про управління оператором,

– наголосив військовий експерт.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Щодо дрона "Барс" інформації набагато менше. Точно відомо, що він має реактивний двигун. Цей безпілотник має, за його словами, дві різновидності: RS-1 "Барс" та БАРС-СМ Gladiator. В обох дуже схожі характеристики.

Точно відомо про них, що ці дрони відносно невеликі, несуть боєголовку до 50 кілограмів. Їхня швидкість від 500 кілометрів на годину до, теоретично, 700 – 800 кілометрів на годину.

Зверніть увагу! Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, що довкола Москви створено кілька "кілець" ППО. Україна кілька разів намагалася прорвати їх, і зрештою "промацувала" цей напрямок, а під час атаки вночі 17 травня це вдалося зробити. Українські дрони, за його словами, прорвали щонайменше три лінії ППО Москви. Криволап впевнений, що мета дронових атак України – уражати нафтову інфраструктуру ворога, щоб він не міг заробляти на експорті енергоресурсів. Зрештою, це змусить Росію піти на мирні переговори.

Однак інформації щодо того, які системи навігації використовуються у цих дронах, невідомо. Проте з великою ймовірністю — GPS, тому що на великих швидкостях керування дроном оператором, на його думку, малоймовірне.

Як українські дрони прорвали ППО Москви: дивіться відео

"Firepoint можна збивати різними методами і засобами. Можна наздогнати його на вертольоті і звідти з кулемета збити. А ось догнати RS-1 "Барс" на вертольоті вже неможливо. У цьому випадку потрібен літак з реактивним двигуном, наприклад, більш-менш сучасний МіГ-29. А таких літаків у Росії насправді не так вже й багато", – зауважив він.

Водночас Генштаб ЗСУ не повідомив про кількість українських дронів, які були залучені до атаки.

Варто знати. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив, що Україні важливо завдати ударів саме по Москві та Московській області. Саме тут, за його словами, розміщені найсучасніші підприємства російського ВПК, зокрема з виробництва ракет, мікроелектроники для зброї, радіоелектронних систем, систем наведення тощо.

Також росіяни стягнули у Московську область та столицю Росії і старі системи ПРО, і стратегічні комплекси ППО. Цей потужний захист мав не пропустити жодної ракети чи дрона. Однак виявилося, що ця система не спрацювала. Проте з відкритих російських джерел відомо, що під час обстрілу українські сили застосували понад 500 безпілотників, і це величезна кількість.

Саме FP-1 Firepoint, імовірно, були використані для того, щоб перенаситити російську систему ППО. Тому спочатку йшли відносно дешеві дрони з двигуном внутрішнього згоряння, а потім швидкісні "Барси", які вже добивали. Але це моя власна версія подій,

– підкреслив Павло Нарожний.

Проте, за його словами, немає секрету у тому, що Україна виробляє дрони у величезній кількості. І в цьому активно допомагають наші партнери.

Що відомо про атаку на Росію 17 травня?

Україна здійснила масовану атаку на російську територію. Ворог звітував, що нібито збив 556 дронів.

Під ударами перебували Бєлгородська, Курська, Брянська, Воронезька, Калузька, Орловська, Тульська, Смоленська, Псковська, Липецька, Тверська та Ростовська області. Також неспокійно було у Краснодарському краї і Московському регіоні.

Зокрема, Московську область атакувало понад 100 безпілотників. У Зеленограді, що у Підмосков'ї, під ударом опинилося підприємство "Ангстрем", яке виготовляє високотехнологічну продукцію для високоточної зброї.

Також було завдано удару по насосній станції "Солнечногорская" у Московській області. Вона залучена до кільцевого нафтопродуктопроводу навколо столиці Росії.

Водночас радник міністра оборони України Сергій Стерненко заявив, що 17 травня відбулася наймасштабніша атака на Московську область від початку війни. Він анонсував, що "далі будуть і більші" атаки, зокрема, безпосередньо на Москву.