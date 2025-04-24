Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що ракета-дрон "Барс" запускається із землі на відміну від крилатих ракет, які потребують повітряного пуску. "Барс" має турбореактивний двигун.

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Особливості ракети-дрона "Барс"

Павло Нарожний зауважив, що на відміну від крилатої ракети, яка має швидкість 800 – 900 кілометрів на годину, розробка "Барс" летить зі швидкістю 500 – 600 кілометрів на годину. Все тому, що немає блоку, який розганяється.

Це водночас є і плюсом, адже здешевлює цю розробку, але є і мінусом, бо швидкість менша, тому ціль легше збити за допомогою засобів ЗРК,

– пояснив він.

Ракета-дрон "Барс" несе менше бойової частини, зокрема 50 – 60 кілограмів, на відміну від, наприклад, "Нептуна" – приблизно пів тонни. Проте цього достатньо, щоб атакувати певні військові об'єкти неподалік від Москви.

Зазначимо, у 2024 році Україна представила нову ракету-дрон під назвою "Барс", яка стала частиною лінійки сучасного озброєння, створеного того року. За словами міністра стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, країна значно розширила виробництво ракет, зокрема з'явилися такі зразки, як "Паляниця", "Пекло", "Рута" та "Барс". Порівняно з 2023 роком, обсяги виготовлення зросли у вісім разів.