Не варто забувати, що на Заході ще часто неохоче відправляють ЗСУ далекобійні ракети, а тому Україні доводиться вирішувати завдання із зірочкою самостійно. Ідеальним варіантом стала адаптація "Нептуна" для ударів по тилу Росії, особливо в окупованому Криму. 24 Канал проаналізував найкращі характеристики ракети та деталі вимушеної та прискореної еволюції.

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Таємна розробка та знищення "Москви"

До 2022 року про українські ракети Р-360 "Нептун" знали доволі небагато людей. Інколи в ЗМІ з'являлися повідомлення про випробування ракет та успішні ураження на відстані 100 і 280 кілометрів. Проте, ці новини швидко губилися в інформаційному потоці.

Процес перетворення експериментальних зразків технологічної зброї на повноцінне серійне виробництво – складний і тривалий. Для деяких "вундер ваффе" він взагалі стає нездоланним (згадаємо лише російський танк "Армата" та винищувач 5-покоління Су-57).

"Нептун" із цим завданням впорався – вже влітку 2020 року міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про прийняття на озброєння берегового комплексу.

вже влітку 2020 року міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про прийняття на озброєння берегового комплексу. Навесні 2022 року українські "Нептуни" гучно нагадали про себе – 13 квітня дві українські ракети сенсаційно пустили на дно флагман російського Чорноморського флоту крейсер "Москва" – знаменитого "вбивцю авіаносців", "плавуче ППО", що мало прикривати російський десант в Одесі.

Так "Нептун" став першою в світі протикорабельною ракетою, що знищила флагман флоту та ракетний крейсер.



Крейсер "Москва" після влучання ракет "Нептуна", видно хаотичну роботу систем пожежогасіння / фото росЗМІ

Зверніть увагу! За 10 днів до потоплення "Москви" український "Нептун" також підбив інший російський воєнний корабель – фрегат "Адмірал Ессен". Як повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа, ракета "Нептун" мала пройти попередні випробування перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Проте не встигла, тож її тестували на реальних цілях.



Саме тому, долі "Москви" уник "Адмірал Ессен" – системи радіоелектронної боротьби ворожого корабля завадили ракеті вразити ціль повноцінно. Фрегат отримав лише незначні ушкодження, а кілька моряків зазнали поранень. Ці недоліки українські фахівці швидко "пофіксили". І вже через 10 днів з "Москвою" жодних проблем не було – флагман ЧФ Росії без вагань пішов на дно та став знаменитим мемом.





Аналіз пошкоджень "Москви" / інфографіка H I Suttton

Після цього успіху окупанти вже й не мріяли про десантування в Одесі чи деінде, а думали лише про те, як уберегти решту своїх кораблів від українських ракет.

Але якщо гора не йде до Магомета, то він йде до неї сам. Так сталося вже в 2023 році, коли "Нептуни", перероблені для використання по цілям на суходолі, раз по раз почали знищувати надважливі цілі в окупованому росіянами Криму.

У 20 разів дешевший за "Москву"

Ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" обійшовся Україні усього в 40 мільйонів доларів. Такі цифри озвучив генеральний конструктор Олег Коростельов в інтерв'ю профільному виданню Defence Express.

"Нептун" обійшовся десь у 40 мільйонів доларів – це повний комплекс, з усіма засобами зв’язку, машинами й ракетами. У стільки ж приблизно обійдеться розробка нашого зенітного ракетного комплексу середньої дальності,

– наголошував тоді Коростельов.

Важливо! На закупівлю ракет "Нептун" у 2021 році Україна витратила 26 мільйонів доларів. Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою російських військ Україні.



Для порівняння – затоплений флагман Чорноморського флоту Росії орієнтовно коштував 750 мільйонів доларів. Таку приблизну вартість найбільшого корабля вирахувало видання Forbes.

Хто розробляє ракети "Нептун" і що про них відомо

Крилата ракета Р-360 "Нептун" – це українська розробка авторства київського КБ "Луч", ідея розробки та створення вітчизняної протикорабельної крилатої ракети належить генеральному конструктору КБ Олегу Коростельову.

Проєкт було реалізовано завдяки співпраці відразу декількох українських зброярських заводів:

за електроніку відповідає київське науково-виробниче підприємство "Радіонікс",

за бойову частину – державне підприємство "Спецоборонмаш",

двигун – розробка "Мотор Січі" з Дніпра,

базовим шасі для наземної платформи обрано модифіковане повнопривідне шасі КрАЗ колісної формули 8×8, пізніше шасі замінили на чеську "Татру".

Довідково! Проєкт "Нептун" стартував у 2010 році. Вже в 2013 році відбулися перші випробування на полігоні під Черніговом. У 2015 році ракета була готова. Її презентація відбулася на виставці "Зброя та безпека" в Києві.



Наступного ж року були виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети. Тоді ж було оголошено про основні модифікації ракети – корабельного (носій – ракетні катери "Веспа"), наземного і повітряного базування.





Випробування "Нептуна" / фото зі сайту президента

Повітряним носієм крилатих ракет "Нептун" потенційно є літак Су-24М (бортові системи літаки можуть забезпечити цілевказання). Втім, наразі невідомо про бойове застосування.

На озброєнні дивізіону "Нептунів" перебуває 72 ракети Р-360, по 4 в пусковій установці, транспортно-заряджаючий машині та стільки ж на транспортній машині.

Крилата ракета Р-360 "Нептун" – основні характеристики

розробка: КБ "Луч" (Україна),

період розробки: 2010 – 2022,

виробництво: Харківський авіаційний завод, "Мотор Січ", НВП "Радіонікс", КП СПБ "Арсенал" та інші підприємства,

вага: 870 кілограмів,

вага бойової частини: 150 кілограмів,

бойова частина: осколково-фугасна проникаючого типу,

довжина: 5050 міліметрів,

діаметр: 380 міліметрів,

двигун: МС-400,

операційна дальність: 280 кілометрів,

швидкість: дозвукова, 900 кілометрів на годину.



РК-360 "Нептун" / інфографіка Укроборопрому

До складу дивізіону РК-360 МЦ "Нептун" входить:

6 уніфікованих пускових установок УСПУ-360

6 транспортно-заряджаючих машин ТЗМ-360

6 транспортних машин ТМ-360

рухомий командний пункт дивізіону РКП-360

Зверніть увагу! Внаслідок російського загарбання Криму Україна втратила більшу частину власного флоту і берегових протикорабельних ракетних комплексів. А тому залишилася фактично беззахисною проти ворожого десанту та морської блокади. У цих умовах проєкт "Нептун" набув стратегічного значення. У лютому 2019 році було презентовано макет наземного комплексу РК-360МЦ "Нептун". 5 квітня того ж року на Одещині успішно пройшли випробування нового комплексу.

Крилата ракета виконала унікальне за складністю польотне завдання: пролетівши понад 100 кілометрів у напрямку моря, зробила розворот на 180 градусів, і на зворотному шляху точно вразила ціль.

"Нептун" знищує ціль: дивіться відео випробувань крилатої ракети Р-360 з бойовою частиною

Саме ракети з комплексів РК-360М "Нептун" через 4 роки вразять "Москву".

Що відомо про модифікації “Нептуна” для ураження наземних цілей

Починаючи з серпня 2023 року російським окупантам у Криму масово почало прилітати – спершу вони на "грішили" на Storm Shadow і SCALP-EG, але незабаром ЗСУ самі внесли ясність – "бавовну" в Криму роблять модифіковані "Нептуни", які "раптово" стали ракетами класу "земля – земля".

Саме в такий спосіб 23 серпня були знищені коштовні комплекси ППО на мисі Тарханкут.

14 вересня в околицях Євпаторії у росіян внаслідок удару українських ракет згорів комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 мільярда доларів.

А 20 вересня "Нептуни" розгромили військовий аеродром росіян "Саки" з цілою купою зброї на ньому. При цьому згоріли не лише літаки та база підготовки операторів БпЛА Mojaher, але й самі комплекси ППО росіян, які мали б цей об'єкт захищати.

Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети "Нептун",

– СБУ звітує про успішне використання "Нептунів" в Криму 20 вересня 2023 року.

Цікаво! Хоча росіяни мають власний аналог "Нептуна" – ракету Х-35, яку розробляли з 1983 по 2003 роки, вона суттєво програє українській розробці. У Кремлі був величезний інтерес до "Нептуна" – у 2020 році вони навіть підкупили за 10 000 доларів зрадника, який мав сфотографувати деталі проєкту та його технічну документацію.



Та план росіян було розкрито. Ворог фотографував фейкові креслення (у 2021 році російський шпигун отримав 8 років по статті "державна зрада").

Україна тримає в таємниці деталі модифікації, наразі чимало деталей невідомі.

Експерти припускають, що нова модифікація "Нептуна" використовує ті ж самі пускові установки, що й протикорабельний варіант, але дальність польоту до цілі зросла з 280 кілометрів до 400 кілометрів.

При цьому масу бойової частини було збільшено до 300 кілограмів. Система наведення ракети комбінована – з використанням супутникової навігації та розпізнавання цілі через інфрачервону камеру на термінальній ділянці траєкторії. Завдяки цьому досягається висока точність, про яку навіть не мріяли російські аналоги.

Особливістю "Нептуна" є те, що ракета не випромінює радіохвиль і не надсилає жодних сигналів – інфрачервоне наведення працює в пасивному режиму. Тому ракету неможливо засікти. Залишається – лише фіксувати завдані "Нептуном" збитки.

При цьому, попри успіхи, це лише тестові стрільби (хоча й у бойових умовах) – українські зброярі досі в пошуку найкращих рішень, проєкт розвивається і вдосконалюється. А тому з кожним аеродромом і кожним сухим доком точність "Нептунів" буде лише зростати.

Жодної відповіді на роботу українських "Нептунів" у росіян немає. Натомість в України вочевидь з'явилась спроможність активно використовувати ці крилаті ракети і не хвилюватися, що вони закінчаться. І це лише тільки початок.