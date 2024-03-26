В ефірі FREEДOM речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що корабель "Костянтин Ольшанський" був атакований українською ракетою "Нептун".

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ЗСУ уразили корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни вкрали в України

Плетенчук розповів, що уражені великі десантні кораблі "Азов" та "Ямал" не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом, як і "Іван Хурс".

Крім цього, він повідомив, що ЗСУ атакували корабель "Костянтин Ольшанський". Раніше цей десантний корабель Росія вкрала в України у 2014 році під час окупації Криму.



Великий десантний корабель U402 "Костянтин Ольшанський" в Тендрівській затоці у 2000х роках / фото ВМС США

Він 9 років стояв у бухті й окупанти його почали розбирати на запчастини. На 10 рік війни вороги зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому впродовж року його відновили.

При цьому вони хотіли видати, що нібито відновили із "своїх" великих десантних кораблів, до прикладу раніше пошкоджений Україною корабель – "Мінськ" чи "Оленегорський горняк". Адже там пошкодження такі, що їхнє відновлення під великим питанням.

Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном",

– сказав Плетенчук.

Що відомо про пошкодження корабля "Костянтин Ольшанський"

Дмитро Плетенчук зазначив, що ступінь пошкоджень ураженого корабля наразі визначається. Однак він точно був уражений і наразі небоєздатний.

Варто зауважити, що ворогу було доволі складно його відновити для використання. За даними українських ЗМІ у 2014 році, коли Росія почала захоплення Криму наші моряки на "Костянтині Ольшанському" встигли вивести з ладу як мінімум окремі бортові системи та мінімум один із двигунів.

А російські джерела взагалі говорили про те, що на "Ольшанському" була повністю виведена з ладу вся силова установка, тобто обидва дизельні двигуни 16ZV/40/48 польського виробництва, кожен з яких має потужність 21 тисячу кінських сил.

Коли окупанти повідомили про наміри відновити корабель у 2023 році, українські аналітичні видання, які спеціалізуються на військовій тематиці, сумнівались, чи ворог справді піде на такий крок. Однак, вочевидь з відчаю, росіяни наважились на відновлення "Ольшанського" і це неабияк влетіло в копієчку. А тепер цей корабель знову уражений ЗСУ.