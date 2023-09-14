Перші морські втрати росіян відбулися в перші дні повномасштабного вторгнення – ще наприкінці лютого 2022 року українські війська знищили два легкомоторні швидкісні катери. Та далі було більше. Про те, як українські сили знищували ворожий флот – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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"Страйк" в Азовському морі

Вже в березні 2022 року українські військові відзначилися знищеннями ще трьох легкомоторних швидкісних катерів, а при обороні Одеси від російських спроб висадити десант Сили оборони пошкодили малий ракетний корабель "Самум". На жаль, його тоді змогли відбуксирувати.

Вже під час боїв за Маріуполь бійці "Азова" потопили патрульний катер типу "Раптор" на підході до оточеного міста. Про знищення російського катера тоді ще полк Національної гвардії повідомив 22 березня 2022 року. У судно влучили протитанковою керованою ракетою.

Це знищення точно можна вже вважати легендарним. Адже на той час Маріуполь перебував у повному оточенні, втім "Азов" разом з прирядженими підрозділами примудрявся відбиватися не лише на суші, а й з боку моря.

Хроніка оборони Маріуполя від полку "Азов": дивіться відео

Та була в березні 2022 року ще гучніша подія. Українські військові 24 березня за допомогою комплексу "Точка-У" обстріляли порт Бердянська, куди росіяни нагнали власні кораблі, відчуваючи себе господарями в акваторії Чорного та Азовського морів.

Внаслідок вдалого влучання був знищений великий десантний корабель "Саратов" – найбільше на той момент судно, що під час російсько-української війни втратив наш ворог.

Під час ураження корабля ліквідованими були також двоє його матросів. До слова, на той час "Саратовом" командував Володимир Хромченков – колишній командир українського корабля "Кіровоград", який у 2014 році зрадив присязі.

Крім того, внаслідок влучання в "Саратов" пошкодження отримали десантні кораблі "Новочеркаськ" і "Цезар Куніков". Самі кораблі росіянам вдалося врятувати, але внаслідок влучання були ліквідовані щонайменше шестеро моряків, серед яких командир "Цезаря Кунікова" Алєксандр Чирва.

Головний "улов" українських військ

Найбільше досягнення Військово-морських сил ЗСУ – це, звісно ж, знищення ракетного крейсера "Москва". Цей корабель був флагманом і найбільшим бойовим кораблем Чорноморського флоту Росії.

У корабель влучили з мобільного берегового ракетного комплексу "Нептун" 13 квітня, а вже наступного дня ракетний крейсер пішов під воду. Це відбулося поблизу острова Зміїного, який на той час ще був окупованим росіянами.

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"Москва" стала першим флагманом російського флоту, потопленим з часів російсько-японської війни. Тобто, вперше за 117 років.

За даними Ради національної безпеки й оборони, зі всього екіпажу крейсера, який налічував 510, вдалося врятувати лише 58 людей. Решта 452 російських моряків – потонули разом з кораблем.



Крейсер "Москва" під час пожежі / Фото Anadolu

"Нащолкали" під Зміїним

Після знищення "Москви" ситуація поблизу острова Зміїного ставала все менш сприятливою для російських військ. Адже саме потоплений крейсер завдяки своїм системам ППО захищав інші кораблі та окупаційні війська на Зміїному з повітря.

Без знищеного флагмана всі ці війська стали вразливими для українських ракет і безпілотних ударних комплексів Bayraktar. Так, протягом травня ці БпЛА змогли потопити десантний катер проєкту "Серна" та два катери типу "Раптор".

Проблему з неефективною протиповітряною обороною росіяни намагалися вирішити, доставивши на Зміїний системи ППО. Під час такого рейсу український "Нептун" пошкодив корабель тилового забезпечення "Всєволод Бобров". Втім, останній росіянам таки вдалося врятувати й пошкодженим відбуксирувати до окупованого Севастополя.

Корабель тилового забезпечення "Всєволод Бобров" / Об'єднана суднобудівна компанія

Після провалу з доставкою систем ППО проблеми росіян біля Зміїного продовжилися й у червні. Так, спершу вдалося потопити малий катер, а згодом за допомогою двох протикорабельних ракет Harpoon вдалося потопити буксир "Рятувальник Васілій Бех" на шляху до окупованого острова.

Як наслідок, росіяни до кінця місця повністю вивели свої війська зі Зміїного. Україна відновила свій контроль за островом.

Та морські бої тривали не лише поблизу острова окупованого острова. Того ж місяця Сили оборони України також змогли знищити 2 швидкісні десантні катери на Дніпро-Бузькому лимані. Окупанти ховали їх від українських сил і готували до проведення диверсійно-розвідувальних завдань.



Як Сили оборони знищували російський флот / Інфографіка 24 Каналу

Коли в Криму стало неспокійно

Протягом усього повномасштабного вторгнення дальність ураження російських російських кораблів лише збільшувалася. Так, 29 жовтня 2022 року українські сили вперше змогли атакувати бухту Севастополя. Зробили це за допомогою безпілотників та надводних дронів-камікадзе.

Після першої такої масштабної успішної атаки на окупований Крим з моря пошкодження отримали одразу 3 російські кораблі:

фрегат "Адмірал Макаров",

фрегат "Адмірал Григорович",

морський тральщик "Іван Голубець".

Для всіх трьох суден це вже друга участь у бойових діях. Раніше вони брали участь у російському вторгненні в Сирію. "Адміралом Макаровим", до слова, командує Григорій Бреєв – зрадник, який у 2014 році зрадив присязі й перейшов на бік Росії, яка окупувала Крим.

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Знищені катери на Дніпрі

Загалом протягом 2022 року Сили оборони України повністю потопили 16 ворожих кораблів чи катерів. Ще щонайменше 8 кораблів отримали пошкодження.

У 2023 році росіяни почали все ретельніше ховати свої кораблі, тож їхнє ураження стало значно складнішим завданням. Втім, такі випадки все одно трапляються. Так, наприклад, лише в січні 2023 року українські військові знищили два ворожі катери на Дніпрі.

Перший з них знищили 9 січня. Поблизу острова Білогрудий у Херсонській області російський катер потрапив у зону дії української артилерії й більше ніколи звідти не вибрався.

Другий випадок трапився 22 січня. Тоді росіяни захопили цивільний легкомоторний катер і намагалися висадити з нього свою ДРГ на одному з Потьомкінських островів на Дніпрі. Точним пострілом його вдалося знищити.

Від "Івана Хурса" до "Тунця"

На противагу 2022 року 2023 запам'ятається відчутним збільшенням дальності ураження ворожого флоту. Усе почалося з атаки морськими безпілотниками на розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Це відбулося 24 травня за 140 кілометрів від турецької протоки Босфор. За офіційною версією російської влади, корабель буцімто не постраждав, але на опублікованих у мережі відео помітно детонацію після атаки надводного дрона.

Атака на корабель "Іван Хурс": дивіться відео

Ще більшою була відстань до російського великого десантного корабля "Оленегорський Горняк", який 4 серпня надводні дрони атакували в акваторії Новоросійська. Туди його відтягнули з Севастополя через страх ураження тими ж дронами.

Російське міністерство оборони вже звично заперечувало факт ураження корабля, але в мережі показали кілька відео буксирування пошкодженого судна з серйозним креном на правий борт. До слова, "Оленегорський Горняк" став джерелом натхнення для мемів про назви для кораблів російського флоту.

Атака на "Оленегорський Горняк": дивіться відео

Відносно нещодавній випадок трапився на початку вересня. Росіяни намагалися висадити свій десант у північно-західній частині Чорного моря, але проти них спрацювала авіація Військово-морських сил ЗСУ.

За допомогою авіації вдалося знищити російський катер типу КС-701 "Тунець". Разом із судном наші ВМС ліквідували 6 ворогів, а ще двох поранили. Ще один такий катер українські ВМС знищили 13 вересня.

Успішний удар по Севастополю

У ніч проти 13 вересня також відбувся удар по Севастополю – у районі судноремонтного заводу та корабельної бухти прогриміло щонайменше 7 вибухів. Згодом цей удар офіційно підтвердили ЗСУ – це була робота Повітряних сил.

Несподівана атака має всі шанси стати історичною. Адже за попередніми даними, ураження зазнав дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Якщо це так, це може бути першим в історії ураженням підводного судна ракетою класу "повітря – земля". На жаль, поки ступінь його уражень невідома.

Крім історичного, цей факт має й важливе стратегічне значення – росіяни використовували його для обстрілів території України крилатими ракетами "Калібр". До слова, човен доволі новий – окупаційні війська прийняли його в експлуатацію лише в 2014 році.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" / Фото "Водный транспорт"

Крім того, влучили ракети й у великий десантний корабель "Мінськ". Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк допускає, що корабель повністю знищений.

На це вказують і фото, опубліковані в соцмережах. На них помітні критичні для корабля наслідки влучання та подальшої пожежі. До слова, окупанти багато годин після влучання намагалися загасити полум'я.



Великий десантний корабель "Мінськ" після влучання / фото з соцмереж

Важливо! Знищення потенціалу російського чорноморського флоту триватиме й надалі, як і всіх інших окупаційних військ. Росія сама прирекла себе на це, коли вирішила окупувати нашу країну.



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