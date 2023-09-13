В управлінні стратегічних комунікацій заявили, що вночі 13 вересня Україна завдала удару по портовій інфраструктурі окупантів та засобах військово-морських сил країни-агресора.

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Що відомо про атаку на Севастополь

Так, у ЗСУ підтвердили, що корабельну бухту у Севастополі атакувала Україна.

Вранці 13 вересня ЗСУ завдали успішних ударів по засобах ВМС та портовій інфраструктурі у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя,

– повідомили у СтратКомі ЗСУ.

Зазначимо, що раніше російська влада бідкалась про те, що внаслідок атаки було пошкоджено 2 кораблі.

24 Каналу у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що під час атаки був уражений десантний корабель та підводний човен. Крім цього, окрім плавзасобів є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в Севастополі.

По місту завдали комбінованої атаки