В управлении стратегических коммуникаций заявили, что ночью 13 сентября Украина нанесла удар по портовой инфраструктуре оккупантов и средствам военно-морских сил страны-агрессора.
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Что известно об атаке на Севастополь
Так, в ВСУ подтвердили, что корабельную бухту в Севастополе атаковала Украина.
Утром 13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре в Корабельной бухте временно оккупированного Севастополя,
– сообщили в СтратКоме ВСУ.
Отметим, что ранее российские власти жаловались на то, что в результате атаки были повреждены 2 корабля.
24 Каналу в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время атаки был поражен десантный корабль и подлодка. Кроме этого, кроме плавсредств есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в Севастополе.
По городу нанесли комбинированную атаку
- Около 03:06 в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Россия заявила, что ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе.
- Кроме этого, по их словам, были еще 3 морских безэкипажных катера, которые атаковали корабли Черноморского флота.
- Минобороны России заявило, что 7 ракет якобы были сбиты и только 3 попали в цель. А катера якобы вообще обезврежены. Однако судя по сообщению ВСУ и последствиям попадания, что-то в России снова недоговаривают.
- Местные в Севастополе, в том числе в центре города, слышали не менее 7 взрывов. После взрывов разгорелся большой пожар на судоремонтном заводе. Спутники NASA тоже зафиксировали масштабный пожар после прилетов – там видны 3 очага огня и все на территории этого завода.
- С 2015 года Севастопольский морской завод, который оккупанты переименовали в завод имени Срого Орджоникидзе, стал обслуживать корабли Черноморского флота России – для этого там даже есть специальное техническое бюро. В настоящее время этот завод находится под санкциями Украины и США.