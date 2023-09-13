В управлении стратегических коммуникаций заявили, что ночью 13 сентября Украина нанесла удар по портовой инфраструктуре оккупантов и средствам военно-морских сил страны-агрессора.

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Что известно об атаке на Севастополь

Так, в ВСУ подтвердили, что корабельную бухту в Севастополе атаковала Украина.

Утром 13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре в Корабельной бухте временно оккупированного Севастополя,

– сообщили в СтратКоме ВСУ.

Отметим, что ранее российские власти жаловались на то, что в результате атаки были повреждены 2 корабля.

24 Каналу в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время атаки был поражен десантный корабль и подлодка. Кроме этого, кроме плавсредств есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в Севастополе.

По городу нанесли комбинированную атаку