В Севастополе прогремело сразу несколько взрывов, после чего возник пожар. Все, что известно о комбинированной атаке по военным объектам России в оккупированном Севастополе, читайте в материале 24 Канала.

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Сколько взрывов прогремело в Севастополе

Во время ночной атаки в оккупированном россиянами Севастополе прогремели по меньшей мере семь взрывов. Громкие взрывы раздавались в районе Южной бухты в районе судоремонтного завода.

В результате взрывов в небе были видны яркие вспышки и дым. Также движение автотранспорта по Крымскому мосту, соединяющему оккупированный Крым с территорией России, в это время было перекрыто.

Россия подтвердила прилет по военным объектам

Подконтрольный России так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о ракетном ударе по городу. Он подтвердил, что атаке подверглись не гражданские объекты.

"В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации, пожар произошел из-за ракетной атаки", – говорится в сообщении.

По словам Развожаева, пожару присвоен четвертый класс.

Взрывы и пожар произошли на судоремонтном заводе, где производится комплексный ремонт кораблей Военно-морского флота России.

В сети пишут, что все три очага пожаров после прилета ракет расположены на территории судоремонтного завода: два в Южной бухте и одна в Корабельной бухте.

Кроме того, прилеты подтвердили и в минобороны России. Министерство обороны России заявило о повреждении в результате ночного удара двух своих кораблей, которые находились на ремонте на заводе в Севастополе в оккупированном Крыму.

В минобороны России заявляют, что якобы сбили 7 из 10 крылатых ракет и все три морских дрона. Однако это информация не совпадает с показаниями очевидцев, которые слышали семь взрывов.

Кремлевский прихвостень Развожаев также заявил, что в результате ночной атаки пострадало 24 человека, в четырех – состояние средней степени тяжести.

В то же время российское минобороны информирует, что якобы два человека погибли и 26 пострадали. Погибшие и пострадавшие – это якобы сотрудники завода.

В Севастополе может быть поврежден большой десантный корабль

Пока нет официальной информации о том, какие корабли получили повреждения. В то же время российские СМИ и паблики пишут, что повреждения мог получить российский большой десантный корабль.

В сети пишут о разных типах кораблей. РГоворится как о "Цезаре Куникове" или однотипном "Новочеркасске", так и о подводной лодке. Однако эта информация не официальная и требует подтверждения.

Вместе с тем, следует обратить внимание, что в составе Черноморского флота четыре больших десантных корабля проекта 775: "Цезарь Куников" (бортовый номер 158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151) .

В мае 2022 года "Крым.Реалии" писали, что в Севастополе на ремонте стоят сразу три больших десантных корабля.

Тогда сообщалось, что на западном берегу Килен-бухты, где расположен судоремонтный завод, было пришвартовано три БДК: один без бортового номера у входа в бухту, второй, также без номера – в середине, а корабль "Азов" – у оконечности бухты.

Удар по Севастополю был зафиксирован спутниками NASA

Как информирует "Крым.Реалии", удар по Севастополю был зафиксирован спутниками NASA

"Вот так территория Севастопольского морского завода выглядит на мировой карте пожаров проекта FIRMS. Огонь был зафиксирован спутниками в 4 часа ночи по местному времени", – говорится в сообщении.



Удар по Севастополю был зафиксирован спутниками NASA / Фото "Крым.Реалии"