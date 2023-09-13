Ночью на Севастопольском морском заводе сильно пылало. В России заявили об атаке крылатыми ракетами и морскими дронами. 24 Канал решил рассказать, чем особен этот завод и где он расположен.

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Что произошло на Севастопольском морском заводе

Около 03:06 в оккупированном Севастополе прогремели взрывы – работало российское ПВО, однако напрасно. Всего в городе насчитали по меньшей мере 7 взрывов. Мониторинговые каналы сообщают, что известно о поражениях заводских помещений в районе Южной бухты.

В России заявили, что этой ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серого Орджоникидзе. Кроме этого, по их словам, были еще 3 морских безэкипажных катера, якобы атаковавших корабли Черноморского флота.

Оккупанты сказали, что якобы уничтожили все морские катера, однако есть ракетные попадания. По российской версии, получили повреждения 2 корабля, которые находились на ремонте. Отметим, что пока в Украине никак не комментировали атаку.

Где расположен Севастопольский морской завод

Севастопольский морской завод – судостроительное предприятие Украины, которое Россия "национализировала" после оккупации Крыма, то есть просто украла, как и все другие предприятия на оккупированном полуострове.

Захватчики дали заводу название "Севастопольский морской завод имени Серого Орджоникидзе" и сделали его филиалом судостроительного и судоремонтного предприятия "Звездочка".

Где находится Севастопольский морской завод: карта

Обратите внимание. Известно, что с 2015 года завод стал обслуживать корабли Черноморского флота России – для этого там даже было организовано специальное техническое бюро. В настоящее время этот завод находится под санкциями Украины и США.