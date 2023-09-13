Но уже известно, даже официально местные "власти" это признали, что на город была атака, в результате которой произошел пожар. В частности, в районе Южной бухты.
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Ночные взрывы в Крыму 13 сентября: что известно
В Севастополе примерно в 3 ночи раздалось по меньшей мере 7 взрывов, пишут "Крым.Реалии". При этом от взрывной волны задрожали стекла в окнах, а в небе виднелись яркие вспышки и дым. Это подтверждают фото и видео, снятые местными жителями.
Взрывы и пожар в оккупированном Севастополе / Фото из соцсетей
Местные зафиксировали взрывы и пожар и на видео:
Также известно, что в это время перекрывалось движение автотранспорта по Керченскому мосту.
В Южной бухте, где, как свидетельствуют рассказы местных, вероятнее всего, произошел прилет, стоят корабли и подлодки российского оккупационного флота. Также местные паблики пишут, что пожар – на 13 судоремонтном заводе.
Более того, по состоянию на 4 утра местные продолжают слышать взрывы, следовательно, атака еще не закончилась.
- К слову, 10 сентября оккупанты в Крыму жаловались на неизвестные беспилотники. При этом они заявили, что уничтожили дроны, причем не один или два, а целых восемь. Никаких доказательств или хотя бы фото, конечно, нет.
- Также обратим внимание, что украинские защитники вернули под контроль Украины так называемые "вышки Бойко", расположенные возле Крыма в Черном море. Главное управление разведки Минобороны Украины даже показало уникальные фото этой спецоперации.