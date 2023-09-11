Так, 11 сентября ГУР показало документальные кадры тайной спецоперации ГУР МО Украины на газодобывающих платформах в Черном море. Это фотографии, которые однозначно войдут в учебники истории.

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Как Украине удалось вернуть "вышки Бойко"

В ГУР рассказали, что в операции приняли участие разведчики спецназначения. Они плыли к вышкам во время шторма на резиновых лодках. После того, как защитники оказались на месте, они произвели зачистку объектов и демонтировали средства разведки государства-агрессора.

Также в разведке добавили, что во время операции разведчики столкнулись с вражеской авиацией. Кроме того, задача осложнилась тем, что один из воинов, "Конан", оказался за бортом. Он провел в открытом море 14 часов, но его удалось эвакуировать.

Операция разведчиков на "вышках Бойко": фото ГУР

Что такое вышки "Бойко" Это буровые газодобывающие платформы В312 и В319, которые называются "Петр Годованец" и "Украина". Они принадлежали "Черноморнефтегазу" и были построены в Черном море у берегов Крыма в 2010 и 2012 годах. Сначала они были размещены в территориальных водах Украины на Одесском газовом месторождении, недалеко от острова Змеиный.



После оккупации Крыма 2014 года Россия присвоила эти буровые платформы и переименовала их в "Крым-1" и "Крым-2". В декабре 2015 года оккупанты переместили их в Голицынское месторождение у побережья оккупированного Крыма.



С помощью этих вышек Россия незаконно добывала газ на украинском шельфе, прикрываясь "Черноморским флотом" и "спецназом", постоянно находившимся на платформах.

Не только ворованный газ: почему для России важны "вышки Бойко"