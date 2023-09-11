Так, 11 вересня ГУР показало документальні кадри таємної спецоперації ГУР МО України на газовидобувних платформах у Чорному морі. Ці фото однозначно увійдуть в підручники історії.

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Як Україні вдалось повернути "вишки Бойка"

У ГУР розповіли, що в операції взяли участь розвідники-спецпризначенці. Вони пливли до вишок під час шторму на гумових човнах. Після того, як захисники опинилися на місці, вони провели зачистку об'єктів та демонтували засоби розвідки держави-агресора.

Також у розвідці додали, що під час операції розвідники зіткнулися з ворожою авіацією. Окрім цього, задача ускладнилась тим, що один з воїнів "Конан" опинився за бортом. Він провів у відкритому морі 14 годин, однак його вдалося евакуювати.

Операція розвідників на "вишках Бойка": фото ГУР

Що таке вишки "Бойка" Це бурові газовидобувні платформи В312 та В319, які називаються "Петро Годованець" та "Україна". Вони належали "Чорноморнафтогазу" й були збудовані в Чорному морі біля берегів Криму у 2010 та 2012 роках.Спершу вони були розміщені у територіальних водах України на Одеському газовому родовищі, неподалік острова Зміїний.



Після окупації Криму 2014 року Росія привласнила ці бурові платформи і перейменувала їх на "Крим-1" та "Крим- 2". У грудні 2015 року окупанти перемістили їх до Голіцинського родовища біля узбережжя окупованого Криму.



За допомогою цих вишок Росія незаконно видобувала газ на українському шельфі, прикриваючись "Чорноморським флотом" та "спецназом", який постійно перебував на платформах.

Не лише крадений газ: чому для Росії важливі "вишки Бойка"