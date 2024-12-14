Зазначалося, що вибухи – це наслідок роботи російської ППО, передає 24 Канал.

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У Сочі неспокійно

Незадовго до 21:00 місцеві пабліки почали скаржитися на вибухи у місті-курорті на чорноморському узбережжі в Краснодарському краї Росії.

Росіяни пишуть про роботу місцевої ППО по цілях, які нібито летять з боку Чорного моря.

У мережі з'явилися кадри напруженої роботи сил протиповітряної оборони окупантів.

Вибухи у Сочі 14 грудня / Фото соцмережі

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До слова, у російському Орлі досі палає нафтобаза, яку Сили оборони уразили уночі 14 грудня. На ранок пожежа на об'єкті стала ще сильнішою. У Генштабі пояснили, що удар було завдано по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Стальной конь", яка забезпечує нафтопродуктами окупаційну армію.