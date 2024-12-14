У ніч проти 14 грудня Сили оборони України атакували один з найбільших нафтових терміналів у передмісті Орла в Росії. На об'єкті виникла величезна пожежа, передає 24 Канал.

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Чорна хмара помсти

Нафтобаза "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу і забезпечує постачання нафтопродуктів для ворожої армії.

Ураження відбулося десь близько 00:00. Станом на ранок пожежа лише посилилася. Яскраві кадри "бавовни" публікують у мережі.

"Бавовна" в Орлі не планує стихати / Фото телеграм Петра Андрющенка

Містом поширюється їдкий дим: дивіться відео

До слова, нещодавно у Новосибірську сталася масштабна пожежа на військовому складі.