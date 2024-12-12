Про це повідомляють у мережі, передає 24 Канал.

До теми У Курську та Грозному лунають потужні вибухи: могло прилетіти по полку МВС

У Грозному є постраждалі внаслідок атаки

"Кримський вітер" пише, що у 2-му спецполку МВС Чечні постраждало щонайменше 6 силовиків.

Також у мережі поширюють кадри з Грозного. Момент потужного вибуху зафіксували камери відеоспостереження.

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Вибух у Грозному: дивіться відео

До речі, Кадиров підтвердив атаку. Втім, заявив, що над будівлями казарм начебто "збили" дрон. Також зазначив, що поранень зазнали нібито лише 4 бійців караулу.

Окрім того, заявив, що БпЛА, який "здетонував у повітрі", пошкодив покрівлю та вибив шибки. Спалахнула пожежа.

Атака на Грозний: дивіться відео

Раніше в мережі повідомляли про 5 машин швидкої, які везли поранених до найближчої лікарні.