Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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У Грозному могли вдарити по полку МВС

У столиці Чечні 12 грудня пролунали потужні вибухи. У мережі стверджують, що Грозний опинився під атакою дронів. Ймовірно, могли бути прильоти по будівлі другого полку МВС Чечні.

У мережі також опублікували кадри, на яких, ймовірно, зафіксували приліт у Грозному.

Приліт у Грозному: дивіться відео

Як пишуть російські телеграм-канали, вибух у Грозному пролунав близько 00:55 за місцевим часом (23:55 за київським часом). Пропагандистські ЗМІ стверджують, мовляв, спрацювала "пе-ве-о", яка збила дрон, однак пожежники та медики почали активно їздити містом.

За попередньою інформацією, вже є постраждалі. Втім, їхня кількість невідома.

Рятувальники у Грозному кудись поспішають: дивіться відео