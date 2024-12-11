Про це повідомляють джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Також у мережі оприлюднили відповідне відео удару по ворожому об'єкту.

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Що відомо про підрив нафтобази

За інформацією від джерел у розвідці, орієнтовно в проміжку з 00:00 до 00:30 11 грудня по об'єкту "Нєфтєбаза Брянская" завдали вогневого ураження. За словами співрозмовника в ГУР МО, через атаку "невгамовних пташок", руйнувань зазнали щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу ворога.

Він працює на агресію проти нашої держави та людей, сприяючи функціонуванню російських загарбників. Як наголошують у Силах оборони, вищезгаданий об'єкт, зокрема підтримує забезпечення окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.

У Брянську горить нафтобаза: дивіться відео

Наразі місцеве населення у соцмережах із захопленням поширює відповідні кадри.

Наслідки атаки на нафтобазу у Брянську: дивіться відео

Нагадаємо, місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у Брянську вночі 11 грудня. За словами очевидців, у небі вони фіксували невідомі безпілотники. У мережі також писали про атаку дронів на нафтобазу "Транснефть". На місці влучання було видно заграву.