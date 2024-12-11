Об этом сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Также в сети обнародовали соответствующее видео удар по враждебному объекту.

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Что известно о подрыве нефтебазы

По информации от источников в разведке, ориентировочно в промежутке с 00:00 до 00:30 11 декабря по объекту "Нефтебаза Брянская" нанесли огневое поражение. По словам собеседника в ГУР МО, из-за атаки "неугомонных птиц", разрушения получили по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса врага.

Он работает на агрессию против нашего государства и людей, способствуя функционированию русских захватчиков. Как отмечают в Силах обороны, вышеупомянутый объект, в частности, поддерживает обеспечение оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

В Брянске горит нефтебаза: смотрите видео

В настоящее время местное население в соцсетях с увлечением распространяет соответствующие кадры.

Последствия атаки на нефтебазу в Брянске: смотрите видео