Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Эту нефтебазу удалось поразить с помощью беспилотников.
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Что известно о поражении нефтебазы в Брянске
В Генштабе отметили, что в ночь на 11 декабря удар по нефтебазе в Брянской области состоялся при участии подразделений Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.
НП "Брянск" – наливной пункт нефтепровода “Дружба”, основной функцией которого является прием, хранения, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт,
– говорится в сообщении.
По словам военных, именно этот наливной пункт активно использует российская армия для поставки топлива для своих солдат на фронт.
"По имеющейся информации есть попадание по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар. Результаты боевой работы уточняются", – отметили в Генштабе.
К слову, местные жители сообщали о серии взрывов в Брянске ночью 11 декабря. По словам очевидцев, в небе они фиксировали неизвестные беспилотники.
В сети также писали об атаке дронов на нефтебазу "Транснефть". На месте попадания было видно зарево.