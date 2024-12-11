Теперь часть города без отопления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ и городскую голову Таганрога Светлану Камбулову.
Смотрите также В Брянске прогремели взрывы: вероятно, под ударом нефтебаза
Что известно об атаке на Таганрог
Всего без отопления остались 27 многоквартирных домов. Очевидно, так работала российская ПВО.
Кроме того, в результате ночного обстрела Таганрога пострадало местное промышленное предприятие. Там сгорели 14 автомобилей.
Местные также сообщали о возгорании Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.
Власти традиционно утверждают, что пострадавших нет.
Напомним, что ночью россияне жаловались о налете беспилотников, а также угрозе баллистики. Местные жители сообщали о первых взрывах в 4:20.
Местные сняли громкую ночь в Таганроге: смотрите видео