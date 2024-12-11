Что известно на данный момент о инциденте в Таганроге, рассказывает 24 Канал. В частности о том, что пишут городской голова Таганрога Светлана Камбулова и российские телеграм-каналы.

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Взрывы в Таганроге 11 декабря: что известно

В городе Таганрог Ростовской области России в ночь на 11 декабря зазвучали сирены и произошли взрывы. Очевидно, происходила работа ПВО из-за воздушной атаки.

И эта атака не обошлась без последствий. Городские власти и глава области сообщили, что произошел ракетный удар, в результате которого повреждения получило промышленное предприятие. А еще сгорели 14 автомобилей. Люди же, мол, не пострадали.

Отметим, что после 3 часов утра в мониторинговых каналах рассказывали сначала о налет беспилотников. А еще писали об угрозе баллистики. По словам местных жителей, первые взрывы прозвучали в 04:20.

В сети уже обнародованы видео очевидцев из Таганрога. Там можно услышать звуки многочисленных взрывов и якобы стрельбу. Местные пишут о пожаре в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева.

Вот что слышали в Таганроге: смотрите видео очевидцев (слышно ругань, 18+)

Где расположен Таганрог: показываем на карте

К слову, ранее этой же ночью серия взрывов прогремела в Брянске. Там тоже была атака БПЛА, которая вызвала сильный пожар на нефтебазе корпорации "Транснефть".