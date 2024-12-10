Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы. В частности, атаку на военный аэродром подтвердил и глава региона Роман Бусаргин.

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Дроны могли атаковать военный аэродром "Энгельс"

РосСМИ сообщают, что утром Саратовская область якобы оказалась под атакой дронов. Губернатор Роман Бусаргин заявил, что БПЛА атаковали военный аэродром.

Традиционно, представитель российской власти начал уверять, мол, разрушений и пострадавших нет. Зато Бусаргин отчитался о "сбивании дронов", однако количество сбитых целей остается неизвестным. В то же время российское минобороны не заявляло ни о работе "пе-ве-о", ни о сбивании дронов в Саратовской области.

Пока никаких деталей об атаке дронов в Саратовской области неизвестно. О последствиях также не сообщали в местных телеграм-каналах.

Стоит отметить, что в Саратовской области расположен военный аэродром "Энгельс-2". Там базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Эти борта используют для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Аэродром "Энгельс" в Саратовской области: смотрите на карте

Кроме того, аэродром "Энгельс-2" является частью так называемой "ядерной триады" России. Также его могут использоваться для проведения испытаний. "Энгельс-2" оборудован необходимой инфраструктурой для обслуживания больших и тяжелых самолетов.

"Энгельс-2" уже неоднократно оказывался под атакой дронов. Перед этим, 20 марта 2024 года, спецназовцы ГУР МО нанесли удары по аэродрому украинскими дронами "Лютый".