Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали. Зокрема, атаку на військовий аеродром підтвердив і глава регіону Роман Бусаргін.

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Дрони могли атакувати військовий аеродром "Енгельс"

РосЗМІ повідомляють, що зранку Саратовська область нібито опинилася під атакою дронів. Губернатор Роман Бусаргін заявив, що БпЛА атакували військовий аеродром.

Традиційно, представник російської влади почав запевняти, мовляв, руйнувань та постраждалих немає. Натомість Бусаргін відзвітував про "збиття дронів", однак кількість збитих цілей залишається невідомою. Водночас російське міноборони не заявляло ні про роботу "пе-ве-о", ні про збиття дронів у Саратовській області.

Наразі жодних деталей про атаку дронів у Саратовській області невідомо. Про наслідки також не повідомляли у місцевих телеграм каналах.

Варто наголосити, що в Саратовській області розташований військовий аеродром "Енгельс-2". Там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Ці борти використовують для завдання ракетних ударів по території України.

Аеродром "Енгельс" у Саратовській області: дивіться на карті

Крім того, аеродром "Енгельс-2" є частиною так званої "ядерної тріади" Росії. Також його можуть використовуватися для проведення випробувань. "Енгельс-2" обладнаний необхідною інфраструктурою для обслуговування великих та важких літаків.

"Енгельс-2" вже неодноразово опинявся під атакою дронів. Перед цим, 20 березня 2024 року, спецпризначенці ГУР МО завдали ударів по летовищу українськими дронами "Лютий".