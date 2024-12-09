Одразу наступного дня після удару по "Южмашу" безпілотники атакували полігон Капустін Яр. Тоді місцева влада заявила, що дрони вдалося збити тамтешній ППО, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про атаку на Капустін Яр

Як повідомляють російські пабліки, вранці 9 грудня ЗСУ спробували повторно вдарити по Капустіному Яру в Астраханській області. Зазначається, що нібито збито три безпілотники, які летіли атакувати полігон. Перший знищили близько 05:30, ще два – близько 08:30.

Дрони нібито були запущені з Дніпропетровської області.

У міноборони країни-агресорки фактично підтвердили атаку. Там наголосили, що протягом ночі засоби ППО перехопили і знищили 13 українських безпілотників: 8 БпЛА – над територією Бєлгордської області, три – над територією Ростовської та два – над територією Астраханської області.

Нагадаємо, що Владімір Путін назвав удар "Орешником" по Дніпру відповіддю на дозвіл Україні від Заходу бити далекобійними ракетами по Росії.