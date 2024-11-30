Наголосивши, що сила масованого застосування "Орешника" дорівнює ядерному удару, диктатор заявив, що міноборони і генштаб Росії вже займаються підбором цілей для знищення в Україні. Не виключив Путін, що це можуть бути "центри ухвалення рішень", передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Погрози Путіна – порожній звук

В Інституті вивчення війни вважають, що залякування очільника Кремля "провалилися". Розхвалена ним ракета "Орешник" немає якихось особливих нових можливостей, які б могли призвести до ескалації у війні. Путін маніпулює, сподіваючись, що Захід відкличе свій дозвіл на удари по Росії ATACMS і Storm Shadow назад.

Експерти вважають, що погрози Путіна – порожній звук для України, яка регулярно потерпає від ударів по цивільній та критичній інфраструктурі за допомогою дронів і ракет, зокрема "Іскандерів", які здатні нести ядерний заряд.

Американська розвідка своєю чергою не бачить у промовах диктатора ознак того, що він готовий застосувати в Україні ядерну зброю.

До слова, у ЗМІ проаналізували технічні характеристики "Орешника". Ця ракета може досягнути більшості європейських країн.