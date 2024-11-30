Подчеркнув, что сила массированного применения "Орешника" равна ядерному удару, диктатор заявил, что минобороны и генштаб России уже занимаются подбором целей для уничтожения в Украине. Не исключил Путин, что это могут быть "центры принятия решений", передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Угрозы Путина – пустой звук

В Институте изучения войны считают, что запугивания главы Кремля "провалились". Расхваленная им ракета "Орешник" не имеет каких-то особых новых возможностей, которые могли бы привести к эскалации в войне. Путин манипулирует, надеясь, что Запад отзовет свое разрешение на удары по России ATACMS и Storm Shadow обратно.

Эксперты считают, что угрозы Путина – пустой звук для Украины, которая регулярно страдает от ударов по гражданской и критической инфраструктуре с помощью дронов и ракет, в частности "Искандеров", которые способны нести ядерный заряд.

Американская разведка в свою очередь не видит в речах диктатора признаков того, что он готов применить в Украине ядерное оружие.

К слову, в СМИ проанализировали технические характеристики "Орешника". Эта ракета может достичь большинства европейских стран.