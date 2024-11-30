Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что Россия выпустила по Украине уже тысячи ракет и даже с большими боеголовками чем у "Орешника", катастрофических проблем эта ракета не нанесет, но, конечно, что определенные последствия будут.

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Сходство "Орешника" с ракетой Х-22

И хотя сообщается, что 21 ноября Россия запустила по Днепру "Орешник" без боевого заряда, со слов военного эксперта, кинетический удар тоже выполняет боевую задачу.

Кинетический удар тоже опасен. Благодаря такому, например, поражаются бункерные подземные сооружения до 3 – 4 этажа, уничтожается "Искандер" с помощью Patriot, когда происходит кинетический удар без взрыва,

– озвучил Свитан.

По мнению военного эксперта, россияне в следующий раз могут зарядить ракету боевой частью массой 1 тонна и она будет подобна Х-22, таких Россия по Украине уже запустила сотни.

Это тяжелая ракета, которая уничтожает не 3 – 4 этажа, а 10, она наносит много бед. "Орешник" будет проще, чем Х-22,

– отметил Свитан.

"Орешник" как инструмент России для запугивания

Военный эксперт отметил, что по-прежнему ВСУ надо быть в общей боевой готовности для противодействия вражеским целям, а гражданам внимательно относиться к сигналам воздушных тревог, особенно когда есть угроза удара баллистикой. Свитан назвал запугивание Путина и его пропагандистов "танцами с бубном".

Вот россияне нашли себе новый бубен – "Орешник" и с ним танцуют, потому что больше не с чем. Поэтому слушать о нем мы будем постоянно. Но удар действительно может быть, потому что там не одна ракета, поэтому Россия однозначно может их применить. Но не стоит паниковать,

– подытожил Свитан.

Напомним, в Институте изучения войны считают, что Россия специально акцентирует внимание на характеристиках "Орешника", это является частью ее информационной кампании, чтобы запугать Украину и Запад.

Издание The New York Times сообщило, что "Орешник" является модификацией межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж", но имеет меньший размер. Хотя диапазон ракеты ограничен 3,4 тысячами миль, "Орешник" может достичь большинства стран Европы.