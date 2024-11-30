Аналитики ISW отмечают, что акцентирование Кремлем внимания на технических характеристиках ракеты является частью информационной кампании, направленной на запугивание Украины и Запада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Зачем России "Орешник"

Путин использует заявления об "Орешнике", чтобы повлиять на решение Киева и партнеров о продолжении атак западным оружием по территории России. Особенно подчеркивается дальность и разрушительный потенциал ракеты, сравниваемый с метеором, что призвано создать иллюзию угрозы.

Несмотря на регулярные угрозы нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве, российская армия уже систематически атакует гражданскую инфраструктуру столицы с помощью дронов и ракет, в частности тех, способных нести ядерные заряды. В этом контексте, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, такие угрозы выглядят лишь продолжением риторики запугивания.

Путин хочет добавить еще тысячи ракет к тысячам ракет, которые уже были выпущены в Украину,

– заявил Зеленский.

По информации Reuters, которые ссылаются на источники в американской разведке, недавнее применение "Орешника" не повлияло на оценки США относительно вероятности использования Кремлем ядерного оружия, даже в ответ на удары ВСУ по территории России. Подготовка к ядерному удару выглядит очень сомнительной.

По мнению ISW, громкие заявления об "Орешнике" остаются частью информационных манипуляций Кремля и не свидетельствуют о прорыве в разработке новейших средств для глубоких ударов.

Напомним, NYT назвала вероятные характеристики "Орешника". Ракета имеет диапазон, ограниченный 3,4 тысячи миль, она способна достичь большинства европейских стран. Это делает её самым дальнобойным оружием, что было применено в Европе.