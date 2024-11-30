Аналітики ISW зазначають, що акцентування Кремлем уваги на технічних характеристиках ракети є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на залякування України та Заходу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Навіщо Росії "Орешник"

Путін використовує заяви про "Орешник", щоб вплинути на рішення Києва та партнерів щодо продовження атак західною зброєю по території Росії. Особливо підкреслюється дальність і руйнівний потенціал ракети, порівнюваний із метеором, що покликано створити ілюзію загрози.

Попри регулярні погрози завдати ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві, російська армія вже систематично атакує цивільну інфраструктуру столиці за допомогою дронів і ракет, зокрема тих, що здатні нести ядерні заряди. У цьому контексті, як заявив президент України Володимир Зеленський, такі погрози виглядають лише продовженням риторики залякування.

Путін хоче додати ще тисячі ракет до тисяч ракет, які вже були випущені в Україну,

– заявив Зеленський.

За інформацією Reuters, які посилаються на джерела в американській розвідці, нещодавнє застосування "Орешника" не вплинуло на оцінки США щодо ймовірності використання Кремлем ядерної зброї, навіть у відповідь на удари ЗСУ по території Росії. Підготовка до ядерного удару виглядає дуже сумнівною.

На думку ISW, гучні заяви про "Орешник" залишаються частиною інформаційних маніпуляцій Кремля та не свідчать про прорив у розробці новітніх засобів для глибоких ударів.

Нагадаємо, NYT назвала ймовірні характеристики "Орешника". Ракета має діапазон, обмежений 3,4 тисячами миль, вона здатна досягнути більшості європейських країн. Це робить її найбільш далекобійною зброєю, що була застосована в Європі.