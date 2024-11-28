Нова міжконтинентальна ракета "Орешник", яка була використана під час атаки на Дніпро 21 листопада, здатна досягати більшої частини Європи. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на The New York Times.

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Що відомо про "Орешник" з опису NYT

За словами експертів, ця ракета може нести ядерні боєголовки, що створює нову загрозу для країн Заходу.

Путін представив "Орешник" як досягнення вітчизняної військової індустрії, яка продовжує розвиватися, попри міжнародні санкції. Однак цей вид ракети є модифікацією відомої міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубеж", зменшеною за розмірами, що дозволяє їй досягати цілей на коротших відстанях, ніж її попередник.

Зверніть увагу! Попри те, що ракета "Орешник" має діапазон, обмежений 3,4 тисячами миль, вона здатна досягнути більшості європейських країн. Це робить її найбільш далекобійною зброєю, що була застосована в Європі. Окремі деталі ракети, як-от наявність суббоєприпасів, підвищують її ефективність у війні.

Вибухи, спричинені "Орешником", завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі Дніпра, хоча об’єкт на самому підприємстві, ймовірно, не зазнав суттєвих ушкоджень. Як зазначили деякі аналітики, це свідчить про те, що ракета могла не нести великої кількості вибухівки, а лише створювала великі ударні хвилі, достатні для того, щоб завдати пошкоджень.

Однією з головних цілей використання цієї ракети, ймовірно, є підвищення рівня ядерних загроз для України та її союзників, зокрема НАТО. Росія намагається змусити США та інші західні країни обережно ставитись до постачання зброї Україні, погрожуючи можливістю ядерного конфлікту.

Атака на Дніпро 21 листопада