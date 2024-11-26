Про це повідомили два високопоставлені джерела в українському уряді, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому російська ракета була без вибухівки

Експерти кажуть, що відсутність вибухівки у головній частині ракети, яка зазвичай несе боєголовку, може свідчити про наявність приладів для тестування характеристик. Зазвичай їх використовують під час випробувань ракетних технологій. Проте наразі невідомо, чи була російська ракета оснащена таким обладнанням.

У цьому випадку (ракета) була без вибухівки… Не було таких вибухів, які ми очікували. Щось було, але не дуже потужне,

– каже джерело Reuters.

Експерт Джеффрі Льюїс заявив, що Росія використала неймовірно дорогий спосіб, аби доставити те, що не завдасть великої шкоди.

Путін повідомив, що Росія продовжить випробування "Орешника" в бойових умовах. Проте в Україні вже працюють над розробкою повітряних систем протидії зброї.

Що відомо про удар по Дніпру

21 листопада Росія вдарила по Дніпру ракетним комплексом "Орешник". Ймовірно, застосування ракети стало відповіддю на дозвіл США бити вглиб Росії.

Путін повідомив, що ракета летить зі швидкістю понад 12 000 кілометрів на годину та заявив, що західна ППО не в змозі перехоплювати такі ракети. Він також пообіцяв попереджати жителів України про застосування "Орешника" чи схожих систем.

Фахівці вважають, що насправді по Дніпру вдарили ракетою РС-26 "Рубеж". Ймовірно, Росія могла придумати свою назву ракети, щоб залякати Захід.

Важливо! У ГУР вважають, що Росія могла застосувати для удару по місту ракетний комплекс "Кедр". Така ракета оснащена 6 бойовими частинами, кожна з яких містить 6 суббоєприпасів. Для її розробки росіяни залучили низку підприємств свого військово-промислового комплексу.