Об этом сообщили два высокопоставленных источника в украинском правительстве, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему российская ракета была без взрывчатки

Эксперты говорят, что отсутствие взрывчатки в головной части ракеты, которая обычно несет боеголовку, может свидетельствовать о наличии приборов для тестирования характеристик. Обычно их используют во время испытаний ракетных технологий. Однако пока неизвестно, была ли российская ракета оснащена таким оборудованием.

В этом случае (ракета) была без взрывчатки... Не было таких взрывов, которые мы ожидали. Что-то было, но не очень мощное,

– говорит источник Reuters.

Эксперт Джеффри Льюис заявил, что Россия использовала невероятно дорогой способ, чтобы доставить то, что не нанесет большого вреда.

Путин сообщил, что Россия продолжит испытания "Орешника" в боевых условиях. Однако в Украине уже работают над разработкой воздушных систем противодействия оружия.

Что известно об ударе по Днепру

21 ноября Россия ударила по Днепру ракетным комплексом "Орешник". Вероятно, применение ракеты стало ответом на разрешение США бить вглубь России.

Путин сообщил, что ракета летит со скоростью более 12 000 километров в час и заявил, что западная ПВО не в состоянии перехватывать такие ракеты. Он также пообещал предупреждать жителей Украины о применении "Орешника" или похожих систем.

Специалисты считают, что на самом деле по Днепру ударили ракетой РС-26 "Рубеж". Вероятно, Россия могла придумать свое название ракеты, чтобы запугать Запад.

Важно! В ГУР считают, что Россия могла применить для удара по городу ракетный комплекс "Кедр". Такая ракета оснащена 6 боевыми частями, каждая из которых содержит 6 суббоеприпасов. Для ее разработки россияне привлекли ряд предприятий своего военно-промышленного комплекса.