Какие характеристики баллистической ракеты из комплекса "Кедр", – сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Характеристики ракеты комплекса "Кедр"

Россия запустила баллистику из Астраханской области. Время подлета до попадания в Днепре составило 15 минут.

На ракете было установлено 6 боевых частей: каждая – оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов,

– заявили в ГУР.

Краткая справка. При температуре 15 градусов скорость 1 M в атмосфере – 340,3 метра в секунду, то есть 1225 километра в час. 11 Махов – это около 13 475 километров в час, однако, в зависимости от температуры.

Также в военной разведке отметили, что для разработки мобильного ракетного комплекса "Кедр" россияне привлекли ряд предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора. В частности:

АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" в Москве,

АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", в Волгограде;

АО "Главное особое конструкторское бюро "Прожектор" в Москве,

АО "Концерн "Созвездие" в Воронеже;

АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" в Москве;

ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" в Москве.

По данным ГУР, испытания ракетного комплекса "Кедр" проходили на "4 государственном центральном межведомственном полигоне России", что в городе Капустин Яр Астраханской области, в октябре 2023 и июне 2024 года.