Які характеристики балістичної ракети з комплексу "Кедр", – повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Характеристики ракети комплексу "Кедр"

Росія запустила балістику з Астраханської області. Час підльоту до влучання у Дніпрі склав 15 хвилин.

На ракеті було встановлено 6 бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів,

– заявили в ГУР.

Коротка довідка. За температури 15 градусів швидкість 1 M в атмосфері – 340,3 метра на секунду, тобто 1225 кілометра на годину. 11 Махів – це близько 13 475 кілометрів на годину, однак, залежно від температури.

Також у воєнній розвідці зазначили, що для розробки мобільного ракетного комплексу "Кєдр" росіяни залучили низку підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора. Зокрема:

АТ "Корпорація "Московський інститут теплотехніки" у Москві,

АТ "Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Баррикади", що у Волгограді;

АТ "Головне особливе конструкторське бюро "Прожектор" у Москві,

АТ "Концерн "Созвєздіє" у Воронежі;

АТ "Науково-виробниче підприємство "Спеценергомеханіка" у Москві;

ТОВ "Науково-дослідний центр спецтехніки і конверсії "Континент" у Москві.

За даними ГУР, випробування ракетного комплексу "Кєдр" проходили на "4 державному центральному міжвідомчому полігоні Росії", що в місті Капустін Яр Астраханської області, у жовтні 2023 та червні 2024 року.