Припускають, що з цього полігону агресорка запустила міжконтинентальну ракету. Про те, де розташований Капустин Яр, розповідає 24 Канал.

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Найпрестижніший полігон

Капустин Яр вважається найпрестижнішим випробувальним полігоном Росії. Він розташований в Астраханській області.

Офіційно Повітряні сили підтвердили пуск міжконтинентальної ракети з Астраханської області. За даними моніторингових каналів, це могла бути нова російська ракета РС-26 "Рубеж" середньої дальності з дуже великою швидкістю та страшною ударною силою, що еквівалентно трьом ракетам "Іскандер-М".

Відстань від Дніпра до Капустиного Яру 893 кілометри.



Де Капустин Яр на карті / Скриншот 24 Каналу

Саме на цьому полігоні у квітні 2024 року проводили випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Україна атакувала цей полігон раніше. Це стало другою атакою нашої держави на космічні об'єкти Росії.

Зранку 21 листопада Росія підіймала в повітря бомбардувальники Ту-95МС. Вона запускала ракети по Україні. Вибухи прогриміли на Полтавщині та у Дніпрі.