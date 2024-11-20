Поки SpaceX найбагатшої людини світу в присутності обраного президента США Дональда Трампа проводить випробування потенційного марсольота Starship, Путін може готуватися провести випробування нової російської балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

У мережі та телеграм-каналах активно поширюють неперевірену інформацію, що нібито це має відбутися найближчим часом на полігоні Капустін Яр під Астраханню. Що це за ракета та чому росіяни так хочуть, щоб українці її боялися, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Хто й чому посіяв паніку через нібито удар РС-26 по Києву

Пуски РС-26 "Рубеж" начебто мають відбутися на полігоні під Астраханню (він також частково "залазить" на територію сусіднього Казахстану). Його відкрили в 1946 році саме для випробувань балістичних ракет та ядерних вибухів (в часи СРСР їх було мінімум 11).



Капустін Яр і дальність російських ракет на карті / Інфографіка BrookingsInst

Полігон має офіційну назву "Капустин Яр" від однойменної місцевості поблизу, але росіяни в гонитві за ефектним неймінгом нині називають його на західний лад "Кап-яр", а це вже співзвучно зі зневажливою назвою самих росіян, чого автори скорочення вочевидь не чекали, але тепер мають із цим жити.



Полігон "Капустин Яр" / Фото AP

Важливо розуміти! Повідомлення про можливі випробування ракети РС-26 "Рубеж" збіглися та наклалися на повідомлення посольства США в Україні про потенційну потужну ракетну атаку на Київ. Через це американське посольство в Києві оголосило про позаплановий вихідний, його приклад наслідували посольства Греції, Італії та Іспанії.

І хоча жодне з них не писало про удар по Києву новою російською балістикою РС-26, в уявленні людей, схильних до когнітивних викривлень, склалися "2+2" і виник наратив про "російські випробування нової ракети з неодмінним ударом по Києву". Яка роль у цьому російського ІПСО, а яка традиційного українського "самонакруту" – невідома, проте, припускаємо, що велика.

Офіційно з "топових росіян" про стрільби ніхто не говорив, лише так званий "спікер" так званої російської Держдуми Володін сказав, що Росія нібито може використати для ударів по Україні нову зброю, яка раніше окупантами не застосовувалась.

При цьому жодних гарантій, що ця ракета "Рубеж" взагалі може злетіти й залишить межі західноказахстанських степів, взагалі не існує. А проте, паніку він посіяв чималу. То що ж це таке?

Сила трьох "Іскандерів-М": чергове "вундерваффе" Росії

РС-26 "Рубеж" – це перспективна розробка росіян, яку вони нині прославляють, як своє чергове "вундерваффе", і яка нібито давно вже чекає свого часу, але якось руки не доходили.

РС-26 заявлена як балістична ракета середньої дальності з дуже великою швидкістю та страшною ударною силою, що еквівалентна удару трьох ракет "Іскандерам-М". Чи це так насправді – не знає ніхто, адже цей продукт дуже "сирий" і не доведений до ладу.

Проте необхідність показувати, що Росія досі грізна сила не лише в м’ясних штурмах, але й в технологічному сенсі, підштовхує "сутінковий геній" росіян гнати попереду паровоза власні напівфабрикати в надії, що хоч щось "вистрелить".

Р-26 "Рубеж" – потенційні характеристики

тип – ступенева балістична ракета середньої дальності з НЕ ЯДЕРНОЮ бойовою частиною,

дальність – до 6 000 кілометрів,

довжина – 20 метрів,

діаметр – 2 метри,

точність – до 100 – 150 метрів,

стартова маса — 36 тонн, за іншими даними – до 50 тонн,

маса бойової частини (фугасу) — 1,25 тонни (складається з 4 блоків),

тип бойової частини: кілька блоків індивідуального наведення,

управління: інерційне з корекцією через ГЛОНАСС,

ціна – десятки мільйонів доларів.



Як імовірно виглядає РС-26 "Рубеж" / Ілюстрація росЗМІ

Як це часто буває у росіян, Р-26 – не революційна новинка, а перероблена стара ракета – радянська РСД-10 "Піонер"​, взята на озброєння ще в 1970-их. Абревіатура РСД розшифровується дуже просто – "ракета середньої дальності", а піонер тут до давньої радянської приказки про те, що він "завжди готовий".

Наприкінці холодної війни радянський "Піонер" потрапив під ніж угоди РСМД про скорочення ракет середньої та малої дальності, що уклали Рейган і Горбачов у Вашингтоні. Тоді ж американці зобов'язалися ліквідувати запаси своїх "Томагавків" і "Першингів".

Довідково! Під середньою дальністю, нагадаємо, зазвичай розуміють діапазон від 1000 до 5500 кілометрів.



РСД-10 "Пионер" / Фото росЗМІ

Що відомо про розробку РС-26 "Рубеж"

Розробка ракети "Рубєж" почалася за раннього Путіна, як оновлення "Піонера" десь у 2006 році, і в кращих традиціях росіян "трохи затягнулася". Відповідає за розробку "вундерваффе" відомий "Московський інститут теплотехніки", у чиєму портфоліо також є ракети "Темп-2С", "Піонер", "Тополь" та "Ярс". Власне, за однією з версій, "Рубеж" є нічим іншим, як зменшеною версією РС-24 "Ярс".

Зверніть увагу! "Ярс" – це оновлений "Тополь" і та сама проблемна російська ракета, яку взяли на озброєння, попри постійні невдалі стрільби – ці ракети постійно збиваються з курсу під час навчань і несуть загрозу не противникам Путіна, а самим росіянам.



Тобто нині виникла ситуація, коли Росія зробила "Ярс" своїм флагманським носієм "ядерки", проте ця ракета не може її "донести".

Виробником ракети "Рубеж" називають "Воткінський завод" в Удмуртії, де також збираються інші російські балістичні ракети – "Іскандер". Перші випробування ракети Р-26 "Рубєж" росіяни робили ще 27 вересня 2011 року, але тоді вирішили сконцентруватись на більш готовому "Іскандері-К".

Велику роль у тому, що розробка перетворилася на "довгобуд" зіграла таємничість проєкту, адже він прямо порушував угоду РСМД, і лише у 2019 році, коли термін договору закінчився, а президент Дональд Трамп не виявив бажання його продовжувати, заявивши, що Росія цинічно його порушує, у Путіна зникли навіть попередні обмеження.

Тоді ж проєкт ракети Р-26 "Рубеж" отримав новий імпульс. Кілька років тому експерти писали, що станом на 2018 рік проєкт РС-26 "Рубеж" вже був готовий і лише чекав команди на те, щоб піти у серію. Щоправда, цього не сталося. Проте, цілком можливо, що до цієї ідеї росіяни повернулися саме зараз.

Тоді випробування 20 листопада 2024 року у "Кап-ярі" можуть стати важливою кульмінацією. А можуть і не стати. При цьому про ракету зараз значно більше чуток, ніж реальної інформації.

Експерти припускають, що РС-26 "Рубеж" створена на базі 2 ступенів ракети "Тополь-М", а також вважається, що ракета може бути оснащена гіперзвуковим планерувальним блоком типу "Авангард". Але все це лише припущення і які з них правдиві, а які існують лише в уявленні росіян – покаже тільки час.

То яка загроза для України від РС-26 "Рубеж"

Чи можна на "Рубеж" причепити ядерний заряд? У теорії – цілком. Проте, нагадаємо, що це експериментальний зразок, який не запустили в серію, тому жодної логіки для того, щоб бігти вперед батька до пекла точно не має. Так це не працює – росіяни мають спершу переконатись, що воно взагалі працює.

До того ж у Москви нині є робочі носії "ядерки". Саме ними Путін та його посіпаки лякають та шантажують весь світ. Тому розширювати свій асортимент вони можуть лише "для галочки", натомість носіями тактичного ядерного заряду можуть бути вже давно "обстріляні" варіанти.

Нині можна стверджувати, що росіяни планують спалити десятки мільйонів доларів, а саме стільки приблизно коштує РС-26 "Рубеж". Звісно, це приблизна оцінка, але вона базується на тому, що "Рубеж" – це міні-"Ярс", а той коштує близько 80 мільйонів доларів. Тож у випробування є навіть деякий позитив, бо ці гроші можна було інвестувати ефективніше, наприклад, у ті ж "Іскандери" чи "Кинджали".

Що цікаво, росіяни дійсно можуть випробувати свою ракету з арсеналу сил ядерного стримування і без застосування спеціальних боєчастин, а зі звичайною вибухівкою. Оскільки в ракеті в наявності є кілька боєголовок, кожна з них летить окремо після розкриття головної частини. А також присутні інертні боєголовки для відволікання систем ППО.



Схоже, що розрахунок росіян може бути саме таким, бо значної шкоди вони не зможуть зробити, а от сигнал Заходу надішлють потужний. А тому більше руйнувань можуть спричинити саме перші два ступені ракети, якщо вони впадуть на Київ чи інше місто. Адже там точно не вигорить все пальне.

Також ці потенційні російські випробування точно не пов'язані з тривожними оголошеннями американських та європейських дипломатів. На жаль, це не скасовує загрози, адже у росіян окрім РС-26 існують інші інструменти для терористичних обстрілів Києва та інших українських міст і селищ.



РС-26 Рубеж / Фото росЗМІ

Чи можна перехопити РС-26 "Рубеж"

Оскільки ракета ще не стоїть на озброєнні, не стоїть і завдання її перехоплення. Але якщо говорити про потенційні варіанти, то треба визнати, що це дуже складна ціль. Як і будь-яка балістична ракета. Але українські сили ППО/ПРО вже довели, що їм такі завдання цілком до снаги.

Українські вартові неба вже мають досвід перехоплення як розпіареної російської "балістики", так і "гіперзвукових". Всі ці "Кинджали", "Іскандери" та "Циркони" вже неодноразово збивалися і 17 листопада 2024 року масований обстріл України з акцентом на Київ це довів. Тоді, нагадаємо, були перехоплені:

1/1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

8/7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

101/85 крилатих ракет Х-101 "Калібр";

1 балістична ракета "Іскандер-М";

2/2 ракети Х-22

2/2 протирадіолокаційні Х-31П;

5/5 керовані авіаційних ракет Х-59/Х-69.

Тому, якщо Росія буде спроможна успішно випробувати РС-26 "Рубеж", а потім запустити ці ракети в серію та склепати бодай якийсь їхній запас (нагадаємо, чим більша і складніша ракета, тим довше її виготовити, особливо в умовах санкцій), то на них в Україні будуть чекати системи PATRIOT, SAMP-T та інші.