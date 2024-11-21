Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського. Він наголосив, що усі характеристики відповідають балістичній цілі.

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Зеленський прокоментував удар балістичною ракетою

Володимир Зеленський у зверненні наголосив, що 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Однак сьогоднішньою атакою Росія укотре продемонструвала, наскільки вона не поважає Україну, нашу гідність, свободу та життя людей.

Водночас перше застосування міжконтинентальної балістичної ракети свідчить також і про страх Росії.

"Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б іще знайти зброю. То в Ірані, то в Північній Кореї", – наголосив президент України.

Коментуючи цинічну атаку, Зеленський наголосив, що наразі тривають усі необхідні експертизи.

Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч із ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути й має право бути незалежною,

– заявив Зеленський у зверненні.

Український лідер додав, що нині Росія та Путін вдаються до будь-яких дій, щоб зробити усе можливе, аби Україна залишилася в його руках. Втім, наші захисники продовжують захищатися від зла.

Президент України анонсував підписання указу

У зверненні Володимир Зеленський повідомив, що 21 листопада, у День Гідності та Свободи, підпише указ, яким введе в силу рішення РНБО.

Сьогодні я підпишу указ, яким уведено в силу рішення РНБО саме про гідність. Про повагу до справжніх героїв, героїв України, до всіх наших гідних людей і про чесне ставлення до тих, хто обрав іншу сторону – обрав Росію та підлість. У першому списку таких осіб 34 прізвища,

– резюмував Зеленський.

Раніше у мережі з'явилися кадри удару міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. На кадрах видно, як ракета розпадається на 6 бойових частин, а кожна з них – ще на 6.