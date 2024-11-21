Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского. Он отметил, что все характеристики соответствуют баллистической цели.

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Зеленский прокомментировал удар баллистической ракетой

Владимир Зеленский в обращении отметил, что 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы, вспоминает две украинские революции, чтит то, какие украинцы на самом деле. Однако сегодняшней атакой Россия в очередной раз продемонстрировала, насколько она не уважает Украину, наше достоинство, свободу и жизнь людей.

В то же время первое применение межконтинентальной баллистической ракеты свидетельствует также и о страхе России.

"Боится настолько, что применяет уже новые ракеты. И ищет по миру, где бы еще найти оружие. То в Иране, то в Северной Корее", – подчеркнул президент Украины.

Комментируя циничную атаку, Зеленский отметил, что сейчас продолжаются все необходимые экспертизы.

Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики: скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой,

– заявил Зеленский в обращении.

Украинский лидер добавил, что сейчас Россия и Путин прибегают к любым действиям, чтобы сделать все возможное, чтобы Украина осталась в его руках. Впрочем, наши защитники продолжают защищаться от зла.

Президент Украины анонсировал подписание указа

В обращении Владимир Зеленский сообщил, что 21 ноября, в День Достоинства и Свободы подпишет указ, которым введет в силу решение СНБО.

Сегодня я подпишу указ, которым введено в силу решение СНБО именно о достоинстве. Об уважении к настоящим героям, героев Украины, ко всем нашим достойным людям и о честном отношении к тем, кто выбрал другую сторону – выбрал Россию и подлость. В первом списке таких лиц 34 фамилии,

– резюмировал Зеленский.

Ранее в сети появились кадры удара межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. На кадрах видно, как ракета распадается на 6 боевых частей, а каждая из них – еще на 6.