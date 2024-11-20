Пока SpaceX самого богатого человека мира в присутствии избранного президента США Дональда Трампа проводит испытания потенциального марсолёта Starship, Путин может готовиться провести испытания новой российской баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

В сети и телеграм-каналах активно распространяют непроверенную информацию, что якобы это должно произойти в ближайшее время на полигоне Капустин Яр под Астраханью. Что это за ракета и почему россияне так хотят, чтобы украинцы ее боялись, – читайте в материале 24 Канала.

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Кто и почему посеял панику из-за якобы удара РС-26 по Киеву

Пуски РС-26 "Рубеж" якобы должны состояться на полигоне под Астраханью (он также частично "залазит" на территорию соседнего Казахстана). Его открыли в 1946 году именно для испытаний баллистических ракет и ядерных взрывов (во времена СССР их было минимум 11).



Капустин Яр и дальность российских ракет на карте / Инфографика BrookingsInst

Полигон имеет официальное название "Капустин Яр" от одноименной местности поблизости, но россияне в погоне за эффектным неймингом сейчас называют его на западный манер "Кап-яр", а это уже созвучно с пренебрежительным названием самих россиян, чего авторы сокращения явно не ждали, но теперь должны с этим жить.



Полигон "Капустин Яр" / Фото AP

Важно понимать! Сообщение о возможных испытаниях ракеты РС-26 "Рубеж" совпали и наложились на сообщение посольства США в Украине о потенциальной мощной ракетной атаке на Киев. Поэтому американское посольство в Киеве объявило о внеплановом выходном, его примеру последовали посольства Греции, Италии и Испании.

И хотя ни одно из них не писало об ударе по Киеву новой российской баллистикой РС-26, в представлении людей, склонных к когнитивным искажениям, сложились "2+2" и возник нарратив о "российских испытаниях новой ракеты с непременным ударом по Киеву". Какова роль в этом российского ИПСО, а какая традиционного украинского "самонакрута" – неизвестна, однако, предполагаем, что большая.

Официально из "топовых россиян" о стрельбах никто не говорил, только так называемый "спикер" так называемой российской Госдумы Володин сказал, что Россия якобы может использовать для ударов по Украине новое оружие, которое ранее оккупантами не применялось.

При этом никаких гарантий, что эта ракета "Рубеж" вообще может взлететь и покинет пределы западно-казахстанских степей, вообще не существует. Тем не менее панику он посеял немалую. Так что же это такое?

Сила трех "Искандеров-М": очередное "вундерваффе" России

РС-26 "Рубеж" – это перспективная разработка россиян, которую они сейчас прославляют, как свое очередное "вундерваффе", и которая якобы давно уже ждет своего часа, но как-то руки не доходили.

РС-26 заявлена как баллистическая ракета средней дальности с очень большой скоростью и страшной ударной силой, что эквивалентно удару трех ракет "Искандер-М". Так ли это на самом деле – не знает никто, ведь этот продукт очень "сырой" и не доведен до ума.

Однако необходимость показывать, что Россия до сих пор грозная сила не только в мясных штурмах, но и в технологическом смысле, подталкивает "сумеречный гений" россиян гнать впереди паровоза собственные полуфабрикаты в надежде, что хоть что-то "выстрелит".

Р-26 "Рубеж" – потенциальные характеристики

тип – ступенчатая баллистическая ракета средней дальности с НЕ ЯДЕРНОЙ боевой частью,

дальность – до 6 000 километров,

длина – 20 метров,

диаметр – 2 метра,

точность – до 100 – 150 метров,

стартовая масса – 36 тонн, по другим данным – до 50 тонн,

масса боевой части (фугаса) – 1,25 тонны (состоит из 4 блоков),

тип боевой части: несколько блоков индивидуального наведения,

управление: инерционное с коррекцией через ГЛОНАСС,

цена – десятки миллионов долларов.



Как предположительно выглядит РС-26 "Рубеж" / Иллюстрация росСМИ

Как это часто бывает у россиян, Р-26 – не революционная новинка, а переделанная старая ракета – советская РСД-10 "Пионер", взятая на вооружение еще в 1970-ых. Аббревиатура РСД расшифровывается очень просто – "ракета средней дальности", а пионер здесь к древней советской поговорке о том, что он "всегда готов".

В конце холодной войны советский "Пионер" попал под нож соглашения РСМД о сокращении ракет средней и малой дальности, что заключили Рейган и Горбачев в Вашингтоне. Тогда же американцы обязались ликвидировать запасы своих "Томагавков" и "Першингов".

Справочно! Под средней дальностью, напомним, принято понимать диапазон от 1000 до 5500 километров.



РСД-10 "Пионер" / Фото росСМИ

Что известно о разработке РС-26 "Рубеж"

Разработка ракеты "Рубеж" началась при раннем Путине, как обновление "Пионера" где-то в 2006 году, и в лучших традициях россиян "немного затянулась". Отвечает за разработку "вундерваффе" известный "Московский институт теплотехники", в чьем портфолио также есть ракеты "Темп-2С", "Пионер", "Тополь" и "Ярс". Собственно, по одной из версий, "Рубеж" является ничем иным, как уменьшенной версией РС-24 "Ярс".

Обратите внимание! "Ярс" – это обновленный "Тополь" и та самая проблемная российская ракета, которую взяли на вооружение, несмотря на постоянные неудачные стрельбы – эти ракеты постоянно сбиваются с курса во время учений и несут угрозу не противникам Путина, а самим россиянам.



То есть сейчас возникла ситуация, когда Россия сделала "Ярс" своим флагманским носителем "ядерки", однако эта ракета не может ее "донести".

Производителем ракеты "Рубеж" называют "Воткинский завод" в Удмуртии, где также собираются другие российские баллистические ракеты – "Искандер". Первые испытания ракеты Р-26 "Рубеж" россияне делали еще 27 сентября 2011 года, но тогда решили сконцентрироваться на более готовом "Искандере-К".

Большую роль в том, что разработка превратилась в "долгострой" сыграла таинственность проекта, ведь он прямо нарушал соглашение РСМД, и только в 2019 году, когда срок договора истек, а президент Дональд Трамп не изъявил желания его продолжать, заявив, что Россия цинично его нарушает, у Путина исчезли даже предыдущие ограничения.

Тогда же проект ракеты Р-26 "Рубеж" получил новый импульс. Несколько лет назад эксперты писали, что по состоянию на 2018 год проект РС-26 "Рубеж" уже был готов и только ждал команды на то, чтобы пойти в серию. Правда, этого не произошло. Однако, вполне возможно, что к этой идее россияне вернулись именно сейчас.

Тогда испытания 20 ноября 2024 года в "Кап-яре" могут стать важной кульминацией. А могут и не стать. При этом о ракете сейчас значительно больше слухов, чем реальной информации.

Эксперты предполагают, что РС-26 "Рубеж" создана на базе 2 ступеней ракеты "Тополь-М", а также считается, что ракета может быть оснащена гиперзвуковым планирующим блоком типа "Авангард". Но все это лишь предположения и какие из них правдивы, а какие существуют только в представлении россиян – покажет только время.

Так какая угроза для Украины от РС-26 "Рубеж"

Можно ли на "Рубеж" прицепить ядерный заряд? В теории – вполне. Однако, напомним, что это экспериментальный образец, который не запустили в серию, поэтому никакой логики для того, чтобы бежать впереди отца в ад точно нет. Так это не работает – россияне должны сначала убедиться, что оно вообще работает.

К тому же у Москвы сейчас есть рабочие носители "ядерки". Именно ими Путин и его приспешники пугают и шантажируют весь мир. Поэтому расширять свой ассортимент они могут только "для галочки", а носителями тактического ядерного заряда могут быть уже давно "обстрелянные" варианты.

Сейчас можно утверждать, что россияне планируют сжечь десятки миллионов долларов, а именно столько примерно стоит РС-26 "Рубеж". Конечно, это приблизительная оценка, но она базируется на том, что "Рубеж" – это мини-"Ярс", а тот стоит около 80 миллионов долларов. Так что в испытаниях есть даже некоторый позитив, потому что эти деньги можно было инвестировать эффективнее, например, в те же "Искандеры" или "Кинжалы".

Что интересно, россияне могут испытать ракету из арсенала сил ядерного сдерживания и без применения специальных боечастей, а с обычной взрывчаткой. Поскольку в ракете существует несколько боеголовок, каждая из которых летит отдельно после раскрытия головной части. Также есть инертные боеголовки для отвлечения систем ПВО.



Похоже, что расчет россиян может быть именно таким, потому что значительного ущерба они не смогут сделать, а сигнал Западу пришлют мощный. Поэтому больше разрушений могут вызвать именно первые две ступени ракеты, если они упадут на Киев или другой город. Ведь там точно не выгорит все топливо.

Также эти потенциальные российские испытания точно не связаны с тревожными объявлениями американских и европейских дипломатов. К сожалению, это не отменяет угрозы, ведь у россиян кроме РС-26 существуют другие инструменты для террористических обстрелов Киева и других украинских городов и поселков.



РС-26 Рубеж / Фото росСМИ

Можно ли перехватить РС-26 "Рубеж"

Поскольку ракета еще не стоит на вооружении, не стоит и задача ее перехвата. Но если говорить о потенциальных вариантах, то надо признать, что это очень сложная цель. Как и любая баллистическая ракета. Но украинские силы ПВО/ПРО уже доказали, что им такие задачи вполне по силам.

Украинские стражи неба уже имеют опыт перехвата как распиаренной российской "баллистики", так и "гиперзвуковых". Все эти "Кинжалы", "Искандеры" и "Цирконы" уже неоднократно сбивались и 17 ноября 2024 года массированный обстрел Украины с акцентом на Киев это доказал. Тогда, напомним, были перехвачены:

1/1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

8/7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101/85 крылатая ракеты Х-101 "Калибр";

1 баллистическая ракета "Искандер-М";

2/2 ракеты Х-22

2/2 противорадиолокационные Х-31П;

5/5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69.

Поэтому, если Россия будет способна успешно испытать РС-26 "Рубеж", а затем запустить эти ракеты в серию и склепать хоть какой-то их запас (напомним, чем больше и сложнее ракета, тем дольше ее изготовить, особенно в условиях санкций), то их в Украине будут ждать системы PATRIOT, SAMP-T и другие.