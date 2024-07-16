У Вашингтоні відгримів саміт НАТО. Одним із ключових його рішень стало повернення до Європи легендарних ракет "Томагавк". Вони знову, як і в часи холодної війни, будуть розміщені в Німеччині та легко зможуть дотягнутись до Росії.
У самій Росії це вже спричинило небувалу паніку, а поки вона продовжує поширюватись – 24 Канал розповідає, що це за ракети, на що вони здатні та чому в Москві їх так бояться.
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Чому росіяни так панікують через "Томагавки" в Німеччині
Tomahawk – це крилаті ракети великої дальності американського виробництва.
Це не нова розробка – їх боялися ще в СРСР, вони були важливим елементом стримування потенційної агресії росіян.
Згодом Tomahawk стали основною ударною силою союзників під час операції "Буря в пустелі", США використовували "Томагавки" під час інших бойових дій, зокрема на Близькому Сході, Лівії, Афганістані та колишній Югославії.
Ракета UGM-109 Tomahawk вибухає над випробувальною мішенню, 1986 рік / Фото U.S. DefenseImagery
"А тепер абсолютно безумні новини з саміту НАТО: США можуть передати Україні ракети, здатні бити на понад 1 000 кілометрів. У Вашингтоні Зеленський попросив зняти обмеження на удари по російських аеродромах, де б вони не були. Відмашку на початок Третьої світової Зеленський може отримати вже після особистої зустрічі з Байденом. У разі позитивної відповіді, у радіусі ураження далекобійних американських ракет опиняться об'єкти стратегічних ядерних сил і наші міста-мільйонники. Дивимось разом на мапу… Під прицілом Москва, Казань, Нижній Новгород, Саратов, Воронєж, Ростов-на-Дону, Сочі та Краснодар. Мовиться вже не про ракети ATACMS, які б’ють на 300 кілометрів, а про крилаті "Томагавки", наземні установки для пусків цих ракет вже існують (що, LOL? – ред.), максимальна дальність цих ракет – 1 800 кілометрів…", – так розпочала свою програму "60 мінут" російська пропагандистка Скабєєва.
У російському МЗС офіційно пригрозили "військовою відповіддю" на розміщення американських ракет Tomahawk у Німеччині. Про це 11 липня в кулуарах БРІКС повідомив заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Рябков.
Без нервів, без емоцій вироблятимемо насамперед військову відповідь на цю нову гру,
– каже Рябков.
Чи може Україна отримати Tomahawk для ударів по Росії
Tomahawk – дуже грізна зброя, хоч й не нова, а росіяни абсолютно справедливо її бояться, але, на жаль, мусимо засмутити всіх, хто очікує швидких ударів "томагавками" по російських центрах ухвалення рішень.
Цього наразі не планується – Tomahawk хочуть завезти на бази в Німеччині приблизно у 2026 році (в нинішніх реаліях це дуже далека перспектива, але все одно – дуже потужна "ескалація" та безсумнівний "перехід червоних ліній").
Також у спільній заяві США і Німеччини мовиться про зенітні ракети SM-6 і нову гіперзвукову зброю, що "має значно більшу дальність, ніж нинішні наземні вогневі засоби в Європі".
Батарея ракетного комплексу середньої дальності Typhon, що може запускати Tomahawk, липень 2023 року / Фото – U.S.Army
Не йде мова й про те, щоб ці ракети отримали ЗСУ, а тим більше били ними по Сочі чи Тулі, хоча ті давно напрошуються. Нагадаємо, що нині Україна намагається отримати дозвіл на удари по російській території ракетами ATACMS, а також намагається зрозуміти, чи дозволила Велика Британія використовувати Storm Shadow.
З іншого боку, колись навіть гаубиці 155-го калібру вважалися для нас нездійсненною мрією, тому рано чи пізно Україна все ж може отримати Tomahawk.
Tomahawk – основні характеристики
- тип – стратегічна або тактична дозвукова крилата ракета;
- клас – земля – земля, повітря – земля;
- виробник – Raytheon (США);
- на озброєнні – з 1983 року;
- вартість на 2024 фінансовий рік – 1,87 мільйона доларів,
- дальність (залежно від модифікації) – 870 – 2 500 кілометрів, нині класичний варіант – 1 600 – 1 800 кілометрів (саме про нього говорить Скабєєва);
- маса (залежно від модифікації) – 1 180 – 1 500 кілограмів;
- швидкість – 880 кілометрів на годину (дозвукова);
- бойова частина – ядерна / касетна / бронебійна / напівбронебійна / бетонобійна / проникаюча;
- вага бойової частини – 450 кілограмів;
- система наведення – DSMAC;
- точність (залежно від модифікації) – 5 – 80 метрів.
До і після удару Tomahawk / Фото US Army
Можна запускати як з підводних човнів, так і наземних платформ і літаків
Tomahawk – це ціла родина крилатих ракет, наразі є дев'ять основних модифікацій, що мають свої підвиди та модернізації.
- Найсучасніша – це Block V. Її вартість оцінюють у 1,87 мільйона доларів.
- При цьому ціни на старіші зразки стартують від 600 тисяч доларів.
Тренувальні пуски ракет Tomahawk – дивіться відео:
Перевагою ракет Tomahawk також є модернізована система наведення DSMAC, яка відповідально використовує технології штучного інтелекту.
- DSMAC використовувалась у Tomahawk з 1990-их років, але в обмеженому варіанті. Тодішні технології не дозволяли охопити весь маршрут, натомість інтеграція штучного інтелекту дозволила вивести процес на новий якісний рівень.
- В основі оновленого DSMAC так званий "машинний зір". Як пише Defence Express, суть технології полягає у закладанні у пам'ять ракети еталонного тривимірного зображення місцевості, що має точну прив'язку до координат. Коли ракета летить, вона робить фото поверхні й порівнює його з еталонним зображенням.
Система DSMAC не лише підвищує точність удару до 5 – 10 метрів, але й фактично невразлива для ворожого РЕБ. Цю систему також використовують деякі українські дрони для дальніх ударів по стратегічних російських цілях у тилу держави-агресорки. І саме це забезпечує успішний "експорт бавовни".
Чи можна збити Tomahawk і чим
Так, як і інші ракети. Tomahawk – дозвукова ракета, а це означає, що може бути перехоплена звичайними засобами ППО та авіацією, за умови, що вони у вас є. Головна зброя проти Tomahawk – ешелоноване ППО, а таку розкіш могли собі дозволити не всі.
Tomahawk перехоплювали як в Іраці, так і в Боснії та Сербії. В усіх випадках тамтешні диктатори використовували радянські засоби ППО та літаки. Але надовго їх не вистачило – США брали кількістю, завдяки чому системи ППО/ПРО противника були прорвані, а далі США встановили повний контроль над небом у зоні бойових дій та планомірно відпрацьовували ізольовані ділянки.
Tomahawk у роботі під час операції "Буря в пустелі", 1991 рік / Фото US Navy
Детально Що таке ракета "Калібр"
Це також цілком зрозумілий снаряд, його не раз перехоплювали українські ППО. Утім, окупантам все ж вдавалось завдавати Україні болючих ударів. Отже, у випадку появи ракет Tomahawk на озброєнні ЗСУ можна чекати дзеркальних подій вже в Росії.
Tomahawk – це універсальна ракета з широким спектром застосування. Ракети Tomahawk можуть нести як ядерні, так і "звичайні" заряди. Саме їх належало боятися радянським громадянам на фінальному етапі холодної війни (тобто в молоді роки Путіна).
Нині ж це відчуття повертається до вже Путіна-старця. Що ж, він хотів повернути відчуття молодості, але досяг цього ефекту не завдяки ваннам з екстрактом рогів оленя, а власними злочинними діями.