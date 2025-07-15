Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Що казали про Tomahawk для України?

Президент США Дональд Трамп обговорював можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk, здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга. Це саме ті ракети, які Сполучені Штати застосували проти Ірану минулого місяця.

За словами джерел видання, переговори щодо цього варіанту тривали в п'ятницю, 11 липня.

Однак наразі Tomahawk виключили з пакета військової допомоги. Джерела повідомляють, що це рішення не остаточне.

Їх можуть передати пізніше, якщо Трамп захоче ще більше важелів впливу,

– зазначає журналіст.

Раніше повідомлялось, перший пакет озброєння від США оцінюють у 10 мільярдів доларів і включає зенітні ракети, системи ППО, артилерію та, ймовірно, далекобійну зброю. Зокрема, Німеччина вже заявила про готовність відігравати ключову роль у реалізації цієї моделі підтримки.