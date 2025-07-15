Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Что говорили о Tomahawk для Украины?

Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, способные достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Это именно те ракеты, которые Соединенные Штаты применили против Ирана в прошлом месяце.

По словам источников издания, переговоры по этому варианту продолжались в пятницу, 11 июля.

Однако пока Tomahawk исключили из пакета военной помощи. Источники сообщают, что это решение не окончательное.

Их могут передать позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния,

– отмечает журналист.

Ранее сообщалось, первый пакет вооружения от США оценивают в 10 миллиардов долларов и включает зенитные ракеты, системы ПВО, артиллерию и, вероятно, дальнобойное оружие. В частности, Германия уже заявила о готовности играть ключевую роль в реализации этой модели поддержки.