О реализации такой модели помощи Украине заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X, передает 24 Канал.

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Кто закупит Patriot для Украины?

Фридрих Мерц объявил об участии его страны в новой модели помощи Украине вместе с США. Суть заключается в том, что США поставляют системы ПВО Patriot, если европейские партнеры будут финансировать закупку.

Канцлер Германии также отметил, что уже обсуждаются детали с партнерами. По его словам, он неоднократно обсуждал эту идею с Трампом и заверил его, что Берлин будет играть ведущую роль в реализации поставки оружия для ВСУ.

Мы делаем это в наших собственных интересах. Это поможет Украине защититься от российского бомбардировочного террора. Это единственный способ усилить давление на Москву, чтобы наконец договориться о мире,

– говорится в сообщении.

Фридрих Мерц добавил, что наконец удалось продемонстрировать единство с партнерами в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что по словам Трампа, США будут поставлять оружие НАТО, которое будет передавать его Украине. Речь идет, в частности, о системах Patriot, ракеты малой и средней дальности, а также гаубичные снаряды.