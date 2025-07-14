Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал. Более того, такое решение американского президента якобы имеет многогранное обоснование.

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Какое оружие могут продать для Украины?

СМИ пишет, что главного пункта в списке пожеланий Киева – жизненно важных для обороны Украины Patriot, США могут также продавать другое оружие членам НАТО.

В частности, речь идет о ракетах малой дальности, гаубичные снаряды и ракеты средней дальности класса "воздух – воздух". Соглашение предусматривает передачу Украине военной помощи на миллиарды долларов США.

Это – военное оборудование на миллиарды долларов, которое будет закуплено в США, пойдет в НАТО, и оно будет быстро распределено на поле боя. Украина это получит,

– отметил Трамп.

Продавая оружие европейским странам, а не передавая его непосредственно Украине, он якобы надеется защитить себя от политической критики за то, что отказывается от предвыборного обещания уменьшить роль США в многолетней войне.