Интересно, что в этот день Украину посетил Кит Келлог. А во время заявлений американского президента тревога добралась уже Киевщины, там уже работала ПВО.

Смотрите также Принц крови․ Как могущественный клан Патрушевых хочет дорваться до власти в России после смерти Путина

Что сказал Трамп об Украине и России 14 июля?